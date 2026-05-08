DMITRIJEV SE OGLASIO O ENERGETSKOJ KRIZI U EU: Otvorila širom zatvorene oči Evrope

08. 05. 2026. u 08:30

Energetska kriza je primorala Evropsku uniju da otvori "širom zatvorene oči", izjavio je danas Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Energetska kriza otvara širom zatvorene oči - rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks, komentarišući članak u "Fajnenšel tajmsu" o pripremama EU za potencijalne pregovore sa Rusijom, prenosi TASS.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je juče da lideri Evropske unije pripremaju potencijalne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ističući da "postoji potencijal" da EU pregovora sa Putinom, kao i da EU ima podršku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da to učini.

- Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno da efikasno razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to - rekao je Košta, preneo je "Fajnenšel tajms".

Košta je dodao da je Zelenski na samitu lidera zemalja EU prošlog meseca zatražio od lidera da "budu spremni da pozitivno doprinesu pregovorima".

Četvrt veka sigurnosti: Kako investiciono zlato postaje ključ finansijske stabilnosti u Srbiji

