Fudbal

uživoPRENOS, KOLUMBIJA - GANA: Odlučuje se poslednji učesnik osmine finala Mundijala! (VIDEO)

Filip Milošević

04. 07. 2026. u 03:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Kolumbije i Gane sastaju se u poslednjem okršaju šesnaestine finla Svetskog prvenstva (03.30). Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

ПРЕНОС, КОЛУМБИЈА - ГАНА: Одлучује се последњи учесник осмине финала Мундијала! (ВИДЕО)

Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Kolumbija - Gana (drugo poluvreme, 1:0)

46' Počelo je drugo poluvreme u Kanzasu!

Kraj prvog poluvremena!

45+6' Kolumbija ima prednost od 1:0 nakon prvih 45. minuta.

42' Sada pokušava i Luis Suarez da duplira prednost ali mu ne uspeva. On je glavom šutirao jako loše i Gana ima gol-aut.

36' Luis Dijaz je loše zahvatio loptu iz sjajne pozicije i Kolumbija ostaje na "samo" 1:0.

27' Nakon pauze za osveženje meč je nastavljen.

24' Sledi trominutna pauza za hidrataciju.

20' Nije daleko bilo da Kolumbija povede sa 2:0. Luis Dijaz je ostao nemarkiran na rubu šesnaesterca i šutirao ali direktno u golmana Gane.

14' GOOOOOOOOOOL! Džon Arijas nakon centaršuta prvi dolazi do lopte i šalje je u mrežu! Kolumbija vodi sa 1:0.

8' Već je selektor Kolumbije morao da napravi prvu promenu. Iz igre je izašao Džon Kordoba zbog povrede primicača a u igru je ušao Luis Suarez.

2' Malo je falilo da Gana već povede sa 1:0! Tomas Parti je sa preko 20 metara ispalio "raketu" ali lopta odlazi tik uz levu stativu.

1' Meč u Kanzasu je upravo počeo!

Sastavi:

Kolumbija: Vargas, Munjos, Sančes, Lukumi, Mohika, Arijas, Lerma, Puerta, Rodriges, Dijas i Kordoba.

Gana: Ati Zigi, Senaja, Lukasen, Opoku, Mensah, Parti, Vilijams, Jirenki, Sibo, Semenjo I Aju.

UOČI MEČA:

Ovaj meč će odlučiti poslednjeg učesnika osmine finala Svetskog prvenstva. Kolumbija je favorit ali to mora da pokaže na terenu. Pobednik ovog duela ićiće na Švajcarsku u narednoj fazi takmičenja.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUJAS SLAVIO NA DEBIJU: Vaterpolisti u prvom kolu turnira u Budimpešti savladali Gruziju sa 21:10
Ostali sportovi

0 0

VUJAS SLAVIO NA DEBIJU: Vaterpolisti u prvom kolu turnira u Budimpešti savladali Gruziju sa 21:10

LEGENDARNI Vladimir Vujasinović debitovao je pobedom na klupi Srbije. Vaterpolisti su u prvom kolu turnira u Budimpešti torpedovali Gruziju sa 21:10 (4:1, 5:3, 6:3, 6:3). Naši u subotu (20.00) na čuvenom bazenu „Alfred Hajoš“ igraju sa domaćinom, Mađarskom, koja je nadigrala Holandiju sa 21:12 . „Delfini“ se u nedelju (9.15) sastaju sa Holanđanima.

03. 07. 2026. u 22:05

Politika
Tenis
Fudbal
NE MOŽETE DA ZASPITE OD VRUĆINE? Isprobajte ovaj sjajan trik sa peškirom - rashladiće sobu za tren

NE MOŽETE DA ZASPITE OD VRUĆINE? Isprobajte ovaj sjajan trik sa peškirom - rashladiće sobu za tren