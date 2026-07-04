Fudbaleri Kolumbije i Gane sastaju se u poslednjem okršaju šesnaestine finla Svetskog prvenstva (03.30). Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Kolumbija - Gana (drugo poluvreme, 1:0)

46' Počelo je drugo poluvreme u Kanzasu!

Kraj prvog poluvremena!

45+6' Kolumbija ima prednost od 1:0 nakon prvih 45. minuta.

42' Sada pokušava i Luis Suarez da duplira prednost ali mu ne uspeva. On je glavom šutirao jako loše i Gana ima gol-aut.

36' Luis Dijaz je loše zahvatio loptu iz sjajne pozicije i Kolumbija ostaje na "samo" 1:0.

27' Nakon pauze za osveženje meč je nastavljen.

24' Sledi trominutna pauza za hidrataciju.

20' Nije daleko bilo da Kolumbija povede sa 2:0. Luis Dijaz je ostao nemarkiran na rubu šesnaesterca i šutirao ali direktno u golmana Gane.

14' GOOOOOOOOOOL! Džon Arijas nakon centaršuta prvi dolazi do lopte i šalje je u mrežu! Kolumbija vodi sa 1:0.

8' Već je selektor Kolumbije morao da napravi prvu promenu. Iz igre je izašao Džon Kordoba zbog povrede primicača a u igru je ušao Luis Suarez.

2' Malo je falilo da Gana već povede sa 1:0! Tomas Parti je sa preko 20 metara ispalio "raketu" ali lopta odlazi tik uz levu stativu.

1' Meč u Kanzasu je upravo počeo!

Sastavi:

Kolumbija: Vargas, Munjos, Sančes, Lukumi, Mohika, Arijas, Lerma, Puerta, Rodriges, Dijas i Kordoba.

Gana: Ati Zigi, Senaja, Lukasen, Opoku, Mensah, Parti, Vilijams, Jirenki, Sibo, Semenjo I Aju.

UOČI MEČA:

Ovaj meč će odlučiti poslednjeg učesnika osmine finala Svetskog prvenstva. Kolumbija je favorit ali to mora da pokaže na terenu. Pobednik ovog duela ićiće na Švajcarsku u narednoj fazi takmičenja.

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