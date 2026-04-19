"Zlatna prilika za Tursku" Nova naftna ruta mogla bi da zaobiđe Ormuski moreuz

PROJETAK naftovoda Basra-Džejhan mogao bi da postane strateško rešenje za energetsku bezbednost regiona usred rizika u Ormuskom moreuzu, smatra direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol.

- Novi gasovod bi mogao da postane 'zlatna prilika' i za Tursku i za globalno energetsko tržište - ocenjuje turski "Hurijet".

Projekat naftovoda Basra-Džejhan predviđa transport nafte iz južnih iračkih naftnih polja (region Basra) kroz zemlju do turske luke Džejhan na Sredozemnom moru. Smatra se alternativom rutama kroz Ormuski moreuz, koje su podložne geopolitičkim rizicima.

Fatih Birol je, na marginama foruma u Antaliji, izjavio da nestabilnost u Ormuskom moreuzu primorava na potragu za alternativnim pravcima snabdevanja naftom.

Prema njegovim rečima, projekat transporta nafte iz Iraka preko Turske može istovremeno da reši nekoliko problema: obezbeđivanje stabilnog izvoza za Bagdad, jačanje uloge Ankare kao energetskog čvorišta i povećanje energetske bezbednosti Evrope.

Ekspert naglašava da bi realizacija tog projekta zahtevala političku koordinaciju između Turske i Iraka, kao i privlačenje međunarodnog finansiranja, uključujući i finansiranje iz evropskih zemalja zainteresovanih za diverzifikaciju snabdevanja.

- Otvaranje Ormuskog moreuza bila je dobrodošla vest. Međutim, pošto je zatvoren jednom za svagda, a pretnja njegovog zatvaranja sada će visiti nad svim akterima poput Damoklovog mača, napori za diverzifikaciju i pronalaženje alternativnih ruta, alternativnih tehnologija i alternativnih goriva nastaviće se istim tempom - istakao je Birol.

Prema njegovim rečima, energetski objekti u regionu, uključujući rafinerije nafte i gasa i terminale za tečni prirodni gas, pretrpeli su značajnu štetu.

- Ukoliko se ova šteta ne popravi, biće sve teže ponovo ih aktivirati. Posebno, kada se naftna i gasna polja deaktiviraju, njihova rehabilitacija može potrajati znatno dugo - upozorio je on.

Pomorske snage Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa blokirale su ponovo Ormuski moreuz od subote uveče i to će se nastaviti dok se američka pomorska blokada potpuno ne ukine.

Američka mornarica je 13. aprila počela da blokira sav pomorski saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi približno 20 odsto svetskih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa. Vašington tvrdi da brodovi koji nisu iranski mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz sve dok ne plaćaju teheranske tranzitne takse. Iranske vlasti nisu najavile uvođenje taksa, ali su razgovarale o takvim planovima.

(Sputnjik)

