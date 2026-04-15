Poklanjaju 16 miliona evra: Moćna porodica se odriče svog bogatstva, a ovo su uslovi

OTAC, majka i dvoje dece koji zajedno raspolažu sa bogatstvom većim od 15 miliona švajcarskih franaka (oko 16 miliona evra) odlučili su da ovaj novac poklone.

Foto: Rui Vale de Sousa / Panthermedia / Profimedia

Umesto da uživaju u luksuznom životu, ova švajcarska porodica odlučila je da uradi nešto potpuno drugačije i da gotovo sav svoj novac - doniraju. Prema pisanju švajcarskog lista, koji je razgovarao sa porodicom, odluka nije doneta preko noći, već je rezultat dugog promišljanja o vrednostima, odgovornosti i budućnosti planete.

Majka (64), koja radi kao medicinska sestra, priznaje da joj je novac oduvek stvarao nelagodu. Odrasla je u skromnoj poljoprivrednoj porodici sa desetoro dece, gde su životni uslovi bili jednostavni, ali jasni u moralnim vrednostima.

- Kada bi nedeljom bogati prolazili sportskim automobilima, mi bismo okretali glavu, prisetila se. Slika imućnih ljudi, koje naziva "bogatašima", ostala joj je duboko urezana. Upravo zato, kaže, bogatstvo koje je njen suprug uneo u brak nikada nije doživljavala kao nešto što zaista pripada njihovoj porodici.

Nasleđe koje nije trošeno

Suprug, arhitekta druge generacije, nasledio je novac nakon smrti svog oca. Iako je odrastao u materijalno stabilnim uslovima u velikoj kući i uz dadilju, on ističe da njegova porodica nije živela raskošno.

- Otac je uvek nosio istu odeću, a na odmore smo išli kao i moji školski drugovi - rekao je.

Nakon što je nasledio bogatstvo odlučio je da sa svojom porodicom živi normalno, pa je novac uglavnom ostao netaknut na računu.

Deca šokirana iznosom

Roditelji su deci otkrili razmere porodičnog bogatstva tek kada su postali mladi odrasli ljudi.

- Taj iznos me je šokirao - priznala je 29-godišnja ćerka.

Iako porodica poseduje kuću na dobroj lokaciji u istočnoj Švajcarskoj, vikendicu u Valeu i omogućila je deci putovanja, svesno su odlučili da izbegnu luksuzni način života.

Klimatska kriza kao prekretnica

Ideja o doniranju bogatstvo počela je da se razvija pre oko tri godine. Porodica je i ranije osećala potrebu da novac iskoristi za nešto smisleno, ali ključni podsticaj došao je od ćerke tokom studija.

- Kada sam shvatila razmere klimatske krize i krize biodiverziteta, postalo mi je jasno da više ne možemo da čekamo. Moramo da delujemo - rekla je mlada naučnica koja se bavi životnom sredinom.

Njen 31-godišnji brat deli iste vrednosti, iako priznaje da je u početku imao dileme:

- Razmišljao sam šta ako se dogodi nesreća ili bolest? - priznao je on.

Odluka doneta zajednički

Kako bi doneli odluku koja će odgovarati svim članovima porodice, više od godinu dana sastajali su se sa profesionalnim savetnikom. Proces je bio diskretan, a za njihovu nameru znaju samo najbliži prijatelji, dok je sama porodica insistirala na anonimnosti.

- Ne želim da me svuda prepoznaju kao osobu koja se odrekla miliona - objasnila je ćerka.

Prve donacije već u planu

Prvi konkretan korak već je definisan: do kraja 2026. godine planiraju da doniraju oko 1,5 miliona franaka švajcarskoj fondaciji koja podržava projekte zaštite klime. To je tek početak, a dodatne donacije su u pripremi.

Porodica će zadržati nekretnine i deo sredstava za sigurnu budućnost dece i penziju roditelja, ali ostatak bogatstva žele gotovo u potpunosti da poklone.

- Jedino čega se odričemo jeste mogućnost luksuznog života, a to je nešto što u današnjem svetu smatram potpuno neprimerenim - zaključila je ćerka.

(Espreso)