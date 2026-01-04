SAMO ZA DUBOKE DŽEPOVE: U ovoj beogradskoj opštini najskuplji stanovi - Cena da ti se zavrti u glavi!
NAJVEĆA prosečna cena stanova u starogradnji u trećem kvartalu prošle godine, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), bila je u Beogradu i iznosila je 2.691 evro po kvadratu.
Od velikih gradova slede Novi Sad sa 2.278 evra, Niš gde je kvadrat u proseku koštao 1.569 evra, dok je prosečna cena u Kragujevcu iznosila 1.339 evra po kvadratu.
Isti je poredak i kada je reč o novogradnji, pa je prosečna cena u Beogradu iznosila 2.598 evra po kvadratu, u Novom Sadu 2.250, u Nišu 1.697 a u Kragujevcu 1.566 evra.
Što se Beograda tiče, prosečna cena stanova u starogradnji kretala se od 2.328 evra po kvadratu, koliko je iznosila u katastarskoj opštini Stara Rakovica, do 3.777 evra u opštini Savski venac.
U ovoj opštini zabeležena je i maksimalna cena kvadrata u prestonici od 6.818 evra, dok je najmanja cena registrovana na Čukarici i u Zemunu, gde se kvadrat mogao naći i za 1.000 evra.
Opština Savski venac držala je rekord i kada je reč o novogradnji, pa je najskuplja prosečna cena kvadrata u ovoj opštini iznosila 4.575 evra a maksimalna - 6.240 evra.
Najmanja prosečna cena u Beogradu zabeležena je u Staroj Rakovici - 2.661 evro a najmanja uopšte na Čukarici - 1.000 evra po kvadratu.
(Tanjug)
Komentari (0)