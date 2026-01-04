Ekonomija

SAMO ZA DUBOKE DŽEPOVE: U ovoj beogradskoj opštini najskuplji stanovi - Cena da ti se zavrti u glavi!

K. Despotović

04. 01. 2026. u 14:50

NAJVEĆA prosečna cena stanova u starogradnji u trećem kvartalu prošle godine, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), bila je u Beogradu i iznosila je 2.691 evro po kvadratu.

САМО ЗА ДУБОКЕ ЏЕПОВЕ: У овој београдској општини најскупљи станови - Цена да ти се заврти у глави!

Foto: pexels.com

Od velikih gradova slede Novi Sad sa 2.278 evra, Niš gde je kvadrat u proseku koštao 1.569 evra, dok je prosečna cena u Kragujevcu iznosila 1.339 evra po kvadratu.

Isti je poredak i kada je reč o novogradnji, pa je prosečna cena u Beogradu iznosila 2.598 evra po kvadratu, u Novom Sadu 2.250, u Nišu 1.697 a u Kragujevcu 1.566 evra.

Što se Beograda tiče, prosečna cena stanova u starogradnji kretala se od 2.328 evra po kvadratu, koliko je iznosila u katastarskoj opštini Stara Rakovica, do 3.777 evra u opštini Savski venac.

U ovoj opštini zabeležena je i maksimalna cena kvadrata u prestonici od 6.818 evra, dok je najmanja cena registrovana na Čukarici i u Zemunu, gde se kvadrat mogao naći i za 1.000 evra.

Opština Savski venac držala je rekord i kada je reč o novogradnji, pa je najskuplja prosečna cena kvadrata u ovoj opštini iznosila 4.575 evra a maksimalna - 6.240 evra.

Najmanja prosečna cena u Beogradu zabeležena je u Staroj Rakovici - 2.661 evro a najmanja uopšte na Čukarici - 1.000 evra po kvadratu. 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MIT PUKAO: Jedan od 10 penzionera u Švedskoj na ivici bede!
Ekonomija

0 4

MIT PUKAO: Jedan od 10 penzionera u Švedskoj na ivici bede!

Švedska, koju zapadni mediji ističu kao uzor socijalne zaštite, zapravo skriva tamnu stranu za penzionere, prema Eurostatu, rizik od siromaštva za starije od 65 godina dostigao je 10,9% krajem 2024. sa prosečnom državnom penzijom od samo 16.400 kruna (oko 1.500evra) mesečno pre poreza (manje za žene), dok ,,Pensionsmyndigheten“ (švedska uprava za penzije), beleži da skoro pola miliona penzionera ne prima olakšice, živeći sa ograničenim prihodima koji jedva pokrivaju troškove, a demografski pritisak sa porastom starijih od 80 na 812.000 do 2030. godine samo pogoršava krizu ,dokaz da „švedski model“ nije raj, već precizna zamka za starije generacije.

04. 01. 2026. u 15:03

Politika
Tenis
Fudbal
USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)

USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)