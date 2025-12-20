NEMAČKA "ZAOŠTRAVA", A ŠTA TO ZNAČI ZA SRBE: Novi kriterijumu za ispatu državne pomoći

NEMAČKA vlada je odobrila nacrt reforme sistema socijalnog staranja koja uključuje zaoštravanje kriterijuma za isplatu državne pomoći.

Foto: Profimedia

Kada nacrt ministarke zdravstva Berbel Bas postane zakon, nestaće pomoć u obliku takozvanog "građanskog novca", a umesto njega doći će "osnovna pomoć tražiocima posla".

Nova pravila osetno otežavaju prolaz kojim sadašnjih 5,5 miliona ljudi dolazi do državne pomoći, piše dpa.

Pojedini kriterijumi koji ubuduće uslovljavaju pomoć izazvali su napetost između koalicionih partnera u vladi, konzervativaca kancelara Fridriha Merca i socijaldemokrata.

Pre svega, isplata pomoći se automatski prekida ako se primalac tri puta ne odazove pozivu na razgovor u centru za zapošljavanje. Dalje, mogu da izgube i pomoć za stanovanje.

Zakon ipak predviđa da će pre ukidanja pomoći primaoci imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima vlasti, lično ili telefonom. Nacrt zakona predviđa i zaštitu ljudi sa psihičkim problemima.

Država će ubuduće manje štititi imovinu primaoca pomoći. Konkretno, kandidati za pomoć će prvo morati da iskoriste svoja primanja i imovinu za dobijanje državne pomoći.

Određen stepen zaštite imovine i ličnih primanja ostaje, zavisno od uzrasta kandidata za pomoć, a država će uzeti u obzir i deo neizbežnih troškova stanovanja.

(dpa)

BONUS VIDEO:

Đilas bi da otima imovinu Rusima i da uvodi sankcije