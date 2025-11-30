UOPŠTE NE RAZUMEM ZAŠTO AMERIKANCI NE DAJU LICENCU Vučić: Sutra ćemo imati važan sastanak o NIS-u, rafinerija prestaje da radi u utorak

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za Informer TV osvrnuo se na situaciju sa NIS.

Foto: Profimedia

O situaciji u NIS-u, predsednik je rekao da je to najvažnija tema u zemlji.



- Prosto, Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS-a sa ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su početkom oktobra prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz kompanije, i da će tek tada odblokirati sankcije. To nije zasnovano ni na međunarodnom pravu, ali su to stvari koje se u eri nepravde i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte. Imamo jedan naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena pošto su krenule sankcije, nijedna kap nam 52 dana nije stigla kroz taj naftovod - kazao je on.

Predsednik ističe da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle pogoditi naše banke i dovođena same kompanije do stečaja.

- Pričali smo sa svima, i sa Rusima u nekoliko navrata, i zamolili smo ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno. I da odmah odgovorim onima koji glume da su veliki rusofil, a obično govore po nečijem nalogu, pa pitaju kako su se suprotstavili Belgijanci prodaji zamrznute imovine. Pa mogu zato što će oni biti odgovorni ako otmu rusku imovinu, ali im niko nije uveo sankcije i oni imaju dovoljno i nafte i gasa. Kod nas svi vole da prave neverovatne lažne paralele, ne bi li služio nečijim interesima tuđim i uvek za nešto optužili svoju državu. Kao što sam u stanju da slušam kako nikada nismo od 1948. imali ovako tešku situaciju u odnosima sa Rusijom. Pa nikada nismo od 48. imali rat u Evropi za koji nismo ni krivi ni dužni i gde smo suočeni sa takvim sankcijama - kaže on.

On kaže da je njega sramota da neznalicama govori o odnosima sa Rusima.

- Evo da pitam, kada su nam to bili dobri odnosi od Oktobarske revolucije, od 1917. godine? U vreme Lenjina, Staljina? Hruščova? Imali smo jedno kratko vreme detanta. Šta je tu bilo posebno dobro? Pa onda Kosigin i Brežnjev, pa do 1982. godine. Tada su nam odnosi bili nezategnuti ili divni prepuni ljubavi? Ili posle toga sa Černjenkom i Andropovim, pa posle sa Gorbačovim i Jeljcinom? Jel mi o tome govorite? Tada su čak mogli biti i uzdržani u UN, ali su glasali za sankcije. Pri tome mi ne zameramo to Rusima, zato što znamo da oni tada ni za Ruse nisu radili kako treba. Samo nemojte da mi pričate o istorijskim odnosima o kojima ništa ne znate, nego živite u mitovima u lažima - naglasio je predsednik.

- Mi imamo dobre odnose koliko je to moguće, ali poštujući sebe, i uvek poštujući naše ruske prijatelje i njihov interes, jer se ovako nijedna druga zemlja ne bi odnosila - kaže on.

Šta god da je u pitanju, Vučić kaže da zna da nikoga ne može zadovoljiti, i da mu nije jasno šta Amerikanci sada rade.

- Ubijte me, ja ne razumem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio sa njima. Ja pitam zbog čega nam ne daju licencu, rafinerija prestaje da radi u utorak zvanično. Vrednost kompanije će onda pasti. Šta je vaš razlog? Kažem da ćemo poštovati sankcije, jer moramo, ne što volimo, i da će se to desiti što hoće za 50 dana. Dakle nije u pitanju glava bilo čija, 50 dana dođe pa prođe, imate garancije Srbine da ćemo poštovati sankcije - kazao je predsednik. Zašto to radite ne razumem. Kažu nam imali ste 9 meseci. Mi nismo vlasnik kompanije, mi ne možemo umesto Rusa da odlučujemo, mi smo samo manjinski vlasnil. Mi smo samo tri puta imali pravo preče kupovine, odrekli smo se tri puta jer su bile u pitanju spolja nametnute sankcije i zato što je fer kada neko oće pod prinudom da otme nečiju imovinu, da tom przužite šansu da može da prebacuje svoje akcije. Ja ne razumem šta Amerikanci sada rade. Gotovo sam siguran da predsednik Tramp sa detaljima nije upoznat. Sa ovim su upoznati njihovi visoki funkcioneri u Stejt Departmentu i očigledno je to politika koju oni podržavaju. A moje je pitanje šta tačno radite sada? Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi, moraćemo da se snalazimo, uvozićemo na različite načine naftu, derivate. Razgovarali smo sa Mađarima da pravimo produktovod sa više cevi da bismo mogli da razmenjujemo i dizel i benzin, ne samo sirovu naftu kao do sada. Napravićemo i to sve, ali zašto to radite, ne razumem? Znali ste da mi nismo vlasnici kompanije, da ne možemo da odlučujemo mi o tome. Nismo ni komunisti ni fašisti da otimamo tuđu imovinu. Mogli smo da se uključimo u razgovore onda kada ste vi rekli da želite promenu vlasništva. Da bismo rekli - mi smo sada životno zainteresovani i moramo da reagujemo. Očigledno je da i kod Amerikanaca vlada nervoza zbog Ukrajine, nisu sigurni da će se tu nešto rešiti. I jedna mala zemlja će da plati cenu. I onda ćemo biti krivi i jednima i drugima - jednima jer ćemo uvek biti jer krivi jer smo veliki rusofili, a drugima jer nećemo da nestanemo sa lica zemlje pokazujući svoju vernost. Nikada niko neće biti zadovoljan. Iskreno da vam kažem, ja ne znam da postoji drugi ili drugačiji put, ovako nam ostaje teška borba. Sutra imamo važan sastanak na kom ćemo rešavati sve probleme, računamo kao da se Amerikanci neće o ovome oglašavati. Reći će da nisu dobili dovoljno informacija. Kod njih nema nervoze, šta njih briga kolika je šteta u Srbiji. Ni kod Rusa nema žurbe, njima je bitno vlasništvo što je moguće duže, a kako će kod nas biti njihova stvar. Ali opet ne mogu ni njih da krivim, nisu oni ovo izazvali, već neki drugi. Kako god okrenete mi smo u teškoj situaciji, ali ćemo rešiti probleme u teškoj situaciji gde smo napadnuti gotovo sa svih strana i pri tome je to najgore licemerje kod onih koji nas na unurašnjem planu napadaju šta god uradite iako znaju da samo najbolje radite za svoju zemlju, jedino što je moguće. Uvek će da nađu razlog da im se nešto ne sviđa - istakao je on.

Predsednik je rekao da zna da se ne sviđa nikome u regionu, i da nije omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu ni u Moskvi.

- Zbog svega toga ja sam najponosniji. Ja znam da radim najbolji posao za svakog našeg čoveka u Pirotu, Kikindi, Somboru, i to su za mene najvažnije stvari.. Dobio sam poverenje svog naroda, da brinem o svojoj zemlji i to ću nastaviti da radim i u budućnosti. Ljudi nemaju razloga za paniku, a mi sa velikom izvesnošću, iako ću pokušatoi večeras da obavim neke razgovore, ne verujem da će Amerikanci promeniti svoju odluku, jer je ona sada pod striktnom kontrolom Stejt Departmenta. Oni danas imaju razgovore sa Zelenskim, imaju druga posla. Ja sam se trudio da razumem ovu američku odluku, iz političko-racionalnih razloga, i ne mogu da je razumem. I sa svakim od njih sam spreman da razgovaram o tome, na bilo kojem mestu u svetu, i da objasnim da u tome logike nema. Ja uvek razumem kad nešto ima logike. Najteže mi je da razumem nešto gde logike nema. Logike u ovakvom odnosu prema Srbiji, u ovom trenutku, posebno posle naših datih garancija, apsolutno nema. Mi ćemo od sutra morati da se bavimo značajnim problemima i što se tiče našeg bankarskog sektora koji podržava kompanija. To je nešto sa čime morate da se suočavate ni krivi ni dužni- Kao što ste ni krivi ni dužni za sve priče "municija vam je ovde, onde". Ajde nemojte da tražite Lajbnicov dovoljan razlog u glupostima. Nikada mi nismo slali oružje ni u Rusiju ni u Ukrajinu. Ni oružje ni municiju, nikada nismo slali. A to što izvezemo negde, a neko pogazi pravila end juzera pa izveze tamo, e to se dešava svakoj zemlji na svetu. A nemojmo da pričamo o tome ko je naoružavao koga i u Hrvatskoj i na mnogim drugim mestima, da ne pričam priče o Crnoj Gori i svemu drigom - kazao je on.