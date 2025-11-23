PODRŠKA SELIMA: Bački Petrovac među opštinama koje dobijaju sredstva za domove kulture
OPŠTINA Bački Petrovac potpisala je ugovor sa Ministarstvom za brigu o selu.
Milan Krkobabić potpisao je 14. novembra ugovore o dodeli bespovratnih novčanih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova kulture na teritoriji Srbije sa predstavnicima 23 lokalne samouprave.
Ove godine za ova program opredeljeno je 60 miliona dinara, pri čemu je svaka lokalna samouprava mogla da konkuriše za iznos do tri miliona dinara. Opštini Bački Petrovac je na osnovu ovog konkursa dodeljeno 2.999.512 dinara za audio-vizuelnu opremu (svetlosna tehnika) za opremanje Doma kulture u Gložanu.
Ugovor je u ime Opštine Bački Petrovac potpisala Jana Jelip, član Opštinskog veća.
