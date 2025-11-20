IZNOSI OD 5.270 DO 26.000 DINARA: Poreska uprava utvrdila poreze na oružje za ovu godinu

PORESKA uprava je na osnovu podataka koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, donela rešenja kojima je utvrđena obaveza po osnovu poreza na registrovano oružje za 2025. godinu, saopštila je danas Poreska uprava.

Foto: P. Mitić, N. Skenderija

Prema ovom rešenju porez na automatsku pušku iznosi 19.460 dinara, na poluautomatsku 7.800, na oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja 5.270 dinara a za oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja, uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike, 26.000 dinara.

Poreskim obveznicima se rešenja dostavljaju putem pošte i elektronskim putem, saglasno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave akt se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Poreskim obveznicima pravnim licima i preduzetnicima rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2025. godinu dostavljena su u elektronskom obliku u poresko sanduče na portalu Poreske uprave ePorezi, 18. novembra.

Istog datuma su i poreskim obveznicima fizičkim licima koji imaju nalog na portalu eUprave, rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2025. godinu dostavljena u elektronskom obliku u elektronsko sanduče na portalu eUprave.

Poreskim obveznicima fizičkim licima koja nemaju elektronsko sanduče na portalu eUprave rešenja se šalju poštom, naveli su iz Poreske uprave.

Datum predaje pošti rešenja poreza na registrovano oružje poreskim obveznicima je 28. novembar i jedinstven je za sve poreske obveznike na teritoriji Srbije i naznačen je na rešenju, navodi se u saopštenju.