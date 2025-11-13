Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju
Kompanija dm drogerie markt zabeležila je još jednu uspešnu poslovnu godinu, s nastavkom stabilnog rasta, ulaganja i inovacija na domaćem tržištu.
Uz ukupan promet od 46,6 milijardi dinara kao i rast od 21,88 odsto, dm je dodatno učvrstio poziciju među vodećim lancima u Srbiji. Ukupne investicije u protekloj godini iznosile su 1,07 milijardi dinara, što svedoči o kontinuiranom razvoju prodajne mreže, digitalnih servisa i održivog poslovanja.
Tokom poslovne 2024/2025. godine u Srbiji je otvoreno 6 novih i renovirano 8 prodavnica, tako da dm u našoj zemlji posluje u 40 gradova sa ukupno 136 prodavnica i 2190 zaposlenih.
Na nivou dm Grupe u svih 14 zemalja ostvaren je promet od 19,197 milijardi evra, a ovaj lanac zapošljava preko 93.000 ljudi.
„U dm-u verujemo da se odgovorno poslovanje i stabilan rast međusobno podržavaju. Naša pažnja usmerena je na ljude – kupce, zaposlene i partnere, jer oni su srž svega što radimo. Nastavljamo da investiramo u razvoj zajednice i inovacije koje svakodnevni život čine jednostavnijim i kvalitetnijim. Naša digitalna rešenja nastala su iz iskrenog slušanja potreba kupaca, vođena uverenjem da tehnologija treba da bude alat koji pomaže i osnažuje ljude, a nikada ih ne ograničava“, izjavila je Vesna Stojanović, direktorka dm drogerie markt Srbija i Severna Makedonija.
Digitalne inovacije i nove pogodnosti za kupce
Proteklu poslovnu godinu obeležila su ulaganja u savremene tehnologije i unapređenje korisničkog iskustva.
„U određenim dm prodavnicama širom Srbije uvedene su samouslužne kase, koje omogućavaju kupcima bržu i jednostavniju kupovinu. Implementiran je novi modul e-Račun u aplikaciji Moj dm, zahvaljujući kom se svi fiskalni računi automatski čuvaju u okviru korisničkog naloga“, rekao je ovim povodom Branko Basar, rukovodilac Ekspanzije i prokurista dm drogerie markt Srbija i Severna Makedonija.
Kompanija je predstavila digitalizovani dm babybonus u okviru aplikacije Moj dm koji roditeljima donosi ekskluzivne kupone i omogućava im njihovo lakše korišćenje. Pored toga, uvedena je dodatna pogodnost da se prilikom online kupovine može plaćati i dm poklon-karticama.
Još više za vaš novac – dm uvek povoljno
Visokokvalitetni dm brendovi, pogodnosti u okviru aplikacije Moj dm i konzistentan koncept dugoročno povoljnih cena i dalje su tri stuba pristupačnosti cena u dm-u. Kupcima je dostupno 30 dm marki kao što su Balea, alverde, dmBio, Denkmit, babylove i druge. Doslednost u kvalitetu i povoljnim cenama zadržala je poverenje kupaca, koji dm prepoznaju kao najpouzdaniji izbor za svakodnevnu kupovinu.
Jedinstveni događaji i iskustva za kupce
I u protekloj poslovnoj godini dm je stavio poseban naglasak na žensko zdravlje u različitim inicijativama i događajima posvećenima negovanju tela, uma i duha.
Kampanjom #potpunoja, dm je i ove godine podstakao žene da prihvate sebe u potpunosti – uz inspirativne priče, relevantne sadržaje i aktivnosti koji promovišu autentičnost i samopouzdanje. Poseban događaj ove godine bio je i dm shetreat u Aranđelovcu, dvodnevni skup koji je svojim predavanjima i radionicama o ženskom zdravlju i emocionalnoj ravnoteži još jednom podsetio na to koliko je važna sveobuhvatna briga o sebi.
U skladu s tim, najveći beauty događaj u Srbiji „find your Beauty“ pružio je priliku hiljadama posetilaca da se upoznaju sa preko 40 brendova i da na radionicama i masterclassovima dodatno neguju svoju lepotu i samopouzdanje.
Treći ciklus dm Podcasta pružio je platformu za značajne i otvorene razgovore o telu, mentalnom zdravlju i uspostavljanju ravnoteže u svakodnevnom životu, dok je dm Ženska trka slavila snagu zajedništva i aktivan, zdrav stil života kao neizostavni deo ženskog blagostanja.
Društvena odgovornost i održivost
Održivo poslovanje ostaje strateški prioritet kompanije. Tokom poslovne 2024/2025. godine, dm je realizovao niz inicijativa i donacija ukupne vrednosti od 32,12 miliona dinara.
Kompanija je u protekloj godini takođe predstavila Izveštaj o održivosti za 14 zemalja dm Grupe, naglašavajući snažnu posvećenost razvoju ekološki odgovornih rešenja u svim segmentima poslovanja.
„Održivo poslovanje za nas nije samo cilj, već je i način na koji svakodnevno donosimo odluke – od odabira asortimana do podrške zajednici. Verujemo da rast ima smisla samo ako donosi dobrobit i drugima, zbog čega kontinuirano ulažemo u projekte koji doprinose zaštiti životne sredine, zdravijem društvu i jednakim šansama za sve. Ponosni smo što se ta odgovornost ogleda u donacijama i društveno odgovornim inicijativama koje su odavno deo našeg identiteta“, izjavila je Alexandra Olivera Korichi, direktorka dm Srbija i Severna Makedonija.
U maju 2025. godine završen je šesti ciklus projekta „Zasadi drvo“, koji je dm pokrenuo sa kompanijom WMG i partnerima, a zahvaljujući kom je Srbija postala bogatija za milion novih stabala.
Od septembra 2024. godine, dm je zvanični nosilac sertifikata ISO 50001, međunarodno priznate potvrde koja odražava uspešno upravljanje energijom i kontinuiranu posvećenost unapređenju energetske efikasnosti. Ovaj sertifikat dodatno ističe ekološku odgovornost kompanije koja broji 75 prodavnica potpuno snabdevanih električnom energijom iz isključivo zelenih izvora, čime dm aktivno doprinosi održivom razvoju i zaštiti životne sredine.
Posao nadahnut životom
Kompanija dm nastavlja da unapređuje uslove rada i pokazuje doslednu posvećenost svojim zaposlenima. Tokom prethodne poslovne godine, zaposlenima je uvećan broj dana godišnjeg odmora dok su zarade povećane u proseku za 10 odsto. Internacionalna employer branding kampanja „Posao nadahnut životom“ ističe vrednosti koje kompanija neguje – sigurnost, poverenje, podršku i snažno zajedništvo – a koje omogućavaju svakom zaposlenom da ostane svoj, razvija se lično i profesionalno, istovremeno održavajući zdrav balans između posla i privatnog života.
Početkom septembra dm je lansirao redizajniranu karijernu stranicu dm-jobs.rs, koja je još savremenija, pristupačnija i bolje prilagođena potrebama savremenog tržišta rada.
Temelji razvoja
Zahvaljujući kontinuiranom unapređenju online kupovine i digitalnih servisa, dm je u protekloj poslovnoj godini osvojio nekoliko priznanja čime je potvrđen kvalitet i inovativnost digitalnih rešenja koja dm razvija za svoje kupce.
Kompanija dm drogerie markt nastavlja da unapređuje poslovanje sa fokusom na svoje kupce, inovacije i održivi razvoj, gradeći dugoročne vrednosti i poverenje na tržištu Srbije. Ulaganjem u tehnologiju, održive projekte i razvoj zaposlenih, dm doprinosi kvalitetu života zajednice i postavlja temelje za dalji rast odgovornog poslovanja.
