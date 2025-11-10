BUGARSKA je izgubila od 15 do 20 milijardi evra zbog sankcija Evropske unije protiv Rusije, izjavio je za Sputnjik poslanik bugarskog parlamenta i lider stranke „Veličie“ Ivelin Mihajlov.

- Na primer, zbog situacije sa nuklearnom elektranom u Belenu i nuklearnim gorivom koje sada kupujemo i skladištimo na drugom mestu, već gubimo milijarde. U turizmu takođe gubimo milijarde. Lako smo izgubili 15-20 milijardi evra koje smo mogli dobiti - rekao je on.

Mihajlov je dodao da sankcije ozbiljno štete Bugarskoj, jer su turistički sektor i tržište nekretnina zavisili od ruskih klijenata. Pored toga, Sofija je uvozila jeftine građevinske materijale i đubriva iz Rusije i Belorusije.

- U trenutnoj situaciji ne možemo poništiti sankcije protiv Rusije. Samo ako bi cela bugarska vlada promenila kurs… Mi smo član EU. Nemamo nikakve kontakte sa Rusijom i nemamo ideju kako možemo zajedno raditi sa RF. Ako Bugarska pozove na ukidanje sankcija, a da se ne razgovara sa bilo kim iz Rusije, ništa se neće promeniti. Diplomatski odnosi između zemalja su prekinuti - konstatovao je on.

Mihajlov je dodao da se radi o dugoročnoj strategiji.

- Rusija je takođe delimično kriva za nedostatak diplomatskih veza. Ali, s druge strane, teško je održavati odnose sa mafijaškom vladom (Bugarske) - zaključio je poslanik.

