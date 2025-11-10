"NAŠI DIPLOMATSKI ODNOSI SU PREKINUTI" Vapaj iz Sofije - Bugarska izgubila 15–20 milijardi evra zbog sankcija EU
BUGARSKA je izgubila od 15 do 20 milijardi evra zbog sankcija Evropske unije protiv Rusije, izjavio je za Sputnjik poslanik bugarskog parlamenta i lider stranke „Veličie“ Ivelin Mihajlov.
- Na primer, zbog situacije sa nuklearnom elektranom u Belenu i nuklearnim gorivom koje sada kupujemo i skladištimo na drugom mestu, već gubimo milijarde. U turizmu takođe gubimo milijarde. Lako smo izgubili 15-20 milijardi evra koje smo mogli dobiti - rekao je on.
Mihajlov je dodao da sankcije ozbiljno štete Bugarskoj, jer su turistički sektor i tržište nekretnina zavisili od ruskih klijenata. Pored toga, Sofija je uvozila jeftine građevinske materijale i đubriva iz Rusije i Belorusije.
- U trenutnoj situaciji ne možemo poništiti sankcije protiv Rusije. Samo ako bi cela bugarska vlada promenila kurs… Mi smo član EU. Nemamo nikakve kontakte sa Rusijom i nemamo ideju kako možemo zajedno raditi sa RF. Ako Bugarska pozove na ukidanje sankcija, a da se ne razgovara sa bilo kim iz Rusije, ništa se neće promeniti. Diplomatski odnosi između zemalja su prekinuti - konstatovao je on.
Mihajlov je dodao da se radi o dugoročnoj strategiji.
- Rusija je takođe delimično kriva za nedostatak diplomatskih veza. Ali, s druge strane, teško je održavati odnose sa mafijaškom vladom (Bugarske) - zaključio je poslanik.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
VELIKO HAPŠENjE U NIŠU Lisice na rukama organizovanoj kriminalnoj grupi
Preporučujemo
ANTIRUSKE SANKCIJE NEMAJU EFEKTA: EU njima neće promeniti politiku Moskve
31. 10. 2025. u 18:30
FICO POTVRDIO: Slovačka protiv korišćenja zamrznute ruske imovine za vojne troškove Kijeva
09. 11. 2025. u 20:33
BRUKAJU SE NA SVAKOM KORAKU: Nova sramota Evropske unije
09. 11. 2025. u 16:14
"POSTIGAO SAM DOGOVOR SA TRAMPOM" Orban nakon sastanka u Beloj kući - Dobro jutro, Briselu!
09. 11. 2025. u 15:24
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)