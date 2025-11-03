VODITE RAČUNA AKO PUTUJETE U OVU EVROPSKU ZEMLJU: Ko ne poštuje pravila može platiti kaznu do 10.000 evra

OD 1. novembra 2025. godine u Austriji ponovo stupa na snagu zakonska obaveza zimske opreme na vozilima, koja važi u zavisnosti od vremenskih uslova. Ovaj propis odnosi se ne samo na austrijske državljane, već i na sve turiste i strane vozače – uključujući i Srbe koji putuju ka Tirolu, Salcburgu ili Nemačkoj.

Foto Tanjug

Ko ne poštuje pravilo, rizikuje visoke novčane kazne, koje u najtežim slučajevima mogu dostići i do 10.000 evra.

Period primene i uslovi

Prema austrijskom Zakonu o bezbednosti saobraćaja (Straßenverkehrsordnung), sva putnička i laka teretna vozila moraju imati zimske gume kada na kolovozu ima snega, leda ili bljuzgavice. Propis važi od 1. novembra 2025. do 15. aprila 2026. godine.

Austrijski autoklub ÖAMTC naglašava da se pravilo odnosi i na strane državljane — bilo da u zemlju dolaze na odmor, prolaze tranzitom ili je posećuju kratkoročno.

Šta se smatra „zimskom gumom“

Da bi gume bile priznate kao zimske, moraju imati oznaku M+S, M.S. ili M&S, što označava da su prilagođene vožnji po blatu i snegu.



najmanje 4 milimetra za radijalne gume,

najmanje 5 milimetara za dijagonalne gume.

Ako je guma istrošena i ne ispunjava ovaj uslov, smatra se da nije ispravna — čak i ako ima oznaku M+S.

Kazne DO 10.000 evra

Osnovna kazna za vožnju bez zimske opreme iznosi oko 100 evra, ali ako vozač svojim propustom ugrozi druge učesnike u saobraćaju — na primer, izazove nesreću — iznos može porasti do 10.000 evra.

Pored toga, u slučaju nezgode osiguranje može tražiti regres, odnosno povraćaj isplaćene štete, ako je utvrđeno da je vozač bio bez odgovarajućih guma.

Saveti stručnjaka

Iz ÖAMTC i ADAC preporučuju vozačima da gume menjaju blagovremeno, a ne tek kada padne prvi sneg.

Takođe, savetuje se da se zimske gume ne koriste duže od pet sezona, jer vremenom gube elastičnost i prijanjanje. Oštećene ili ispucale gume treba odmah zameniti.

Razlike u odnosu na Nemačku

Dok Nemačka primenjuje takozvano „situaciono pravilo“ — zimske gume su obavezne samo kad postoje zimski uslovi — Austrija kombinuje vremenski okvir i vremenske prilike. To znači da možete biti kažnjeni čak i ako je kolovoz suv, ukoliko se uslovi pogoršaju tokom vožnje u propisanom periodu.

Kontrole i preporuke

Tokom zime, policija pojačava kontrole u Tirolu i Koruškoj, gde redovno proverava gume, lance, strugače za led i tečnost za pranje stakala otpornu na smrzavanje.

Nova sezona zimskih propisa u Austriji jasno poručuje:

vozači moraju shvatiti obavezu zimske opreme ozbiljno, ne samo zbog kazni, već i radi sopstvene bezbednosti.

Putevi kroz planinske prevoje zahtevaju punu pripremljenost i odgovornost.

Drugim rečima — ko od 1. novembra 2025. do 15. aprila 2026. putuje u Austriju bez zimskih guma, rizikuje ne samo novčanu kaznu, već i svoju i tuđu bezbednost.