"VEĆI PROBLEM FINANSIJSKE TRANSAKCIJE" Vučić o situaciji sa NIS-om: LJudi ne treba da brinu kada su energenti u pitanju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da su po pitanju Nafne industrije Srbije veći problem od snabdevenosti finansijske transakcije s obzirom da su stigla upozorenja iz SAD za Narodnu banku Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća Dina karticom i dodao da ćemo razgovarati sa Amerikancima da neko vreme to još dozvole.

Foto: D. Milovanović

- Ljudima da kažem, što se tiče nafte, gasa i svega drugog, mi radimo sve što je u našoj moći, bukvalno sve što je u našoj moći, ne moram da vam govorim to sve, hoću samo da ljudi ne brinu, hoću da znate da brinemo o vama, da brinemo i o grejanju, da obezbedimo dovoljno mazuta, da obezbedimo dovoljno gasa, da obezbedimo dovoljno električne energije, jer bez dovoljno gasa nećemo imati ni dovoljno električne energije, da se borimo - rekao je Vučić za Pink.

Foto: Printskrin

Podsetio je da su danas dizel i benzin pojeftinili na našem tržištu za dva dinara i istakao da je cena snižena uprkos krizi sa NIS-om i sa svim problemima sa kojima se suočavamo.

- Više tu imamo problema sa finansijskim transakcijama i već su stigla upozorenja iz OFAC-a i SAD za Narodnu banku i za Dina kartice i tako dalje, ali ćemo razgovarati sa Amerikancima bar neko vreme da to dozvole - rekao je Vučić i dodao da se to odnosi plaćanje karticama na pumpama NIS-a. Napomenuo je da sa plaćenjem goriva kešom tu nema problema.

- Ovde nije jednostavna situacija, ali nastavićemo i tržište će biti dovoljno snabdeveno i da ljudi što se toga tiče ne moraju da brinu - mi u prošlost da se vraćamo nećemo, mi idemo u budućnost - poručio je Vučić.