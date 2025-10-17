ZLATNA GROZNICA Šef "DŽej Pi Morgana": Zlato bi moglo da dostigne 10.000 dolara

ZLATO bi moglo da skoči na 10.000 dolara po unci, jer ponovo dobija na popularnosti kao sigurno utočište usred inflacije i globalnih tenzija, kaže izvršni direktor "Džej Pi Morgana" Džejmi Dajmon.

Foto Z. Jovanović

Plemeniti metal, koji se dugo smatrao zaštitom od inflacije i pada valute zahvaljujući svojoj nezavisnosti od vlada i centralnih banaka, probio je istorijsku granicu od 4.000 dolara ranije ovog meseca i nastavio je da raste.

U sredu je vrednost zlata porasla za 58 odsto od početka godine na rekordnih 4.218,29 dolara – više nego dvostruko u odnosu na cenu iz 2023. godine, kada se trgovalo ispod 2.000 dolara po unci.

-Nisam kupac zlata – posedovanje košta četiri procenta, rekao je Dajmon. -Ali lako bi mogao da dostigne (cenu) 5.000 ili čak 10.000 dolara u ovakvom okruženju.

On je napomenuo da se globalna ekonomija suočava sa višestrukim preprekama, uključujući američke carine, rastuće deficite, inflaciju, prelazak na veštačku inteligenciju i geopolitičke tenzije poput remilitarizacije, što podstiče investitore da se okrenu zlatu kako bi smanjili rizike, prenosi RT internešenel.

Srebro premašilo višedecenijski nivo, zlato "puca" na novi rekord

Dajmon je izbegao da komentariše da li je zlato precenjeno, ali je rekao da je ovo "jedan od retkih trenutaka u mom životu kada je poluracionalno imati ga u svom portfoliju".

Drugi tržišni stručnjaci su izrazili slična mišljenja.

Milijarder Rej Dalio nedavno je rekao da zlato vidi kao "odličan diverzifikator portfolija" u vreme rastućeg državnog duga, geopolitičkih tenzija i gubitka poverenja u stabilnost nacionalnih valuta.

"Dakle, ako biste gledali samo sa perspektive strateške alokacije imovine, verovatno biste kao optimalnu kombinaciju imali nešto poput 15 posto vašeg portfolija u zlatu", rekao je Dalio.

Anketa Banke Amerike u oktobru pokazala je da 43 odsto menadžera fondova vidi klađenje na rast cena zlata kao najpopularniju trgovinu na svetu, ispred ulaganja u "sedam veličanstvenih" američkih tehnoloških giganata (Alfabet, Amazon, Epl, Meta, Majkrosoft, Envidija i Tesla).

Osnivač hedž fonda "Sitadel" Ken Grifin, nedavno je primetio da investitori sve više smatraju zlato bezbednijim od američkog dolara, koji se dugo smatrao globalnom rezervnom imovinom. Dolar je ove godine oslabio u odnosu na sve glavne valute nakon neizvesnosti oko povećanja carina od strane američkog predsednika Donalda Trampa.

(rt.rs)

