BILJKA KOJA DONOSI OGROMNU ZARADU: Ulaganja minimalna, a profit i do 5.000 evra

POLjOPRIVREDA je sve atraktivniji način za pokretanje biznisa u Srbiji, naročito uz rastuću potražnju za organskom hranom. Za one koji poseduju zemljište i traže visoku zaradu, gajenje lekovitog bilja, cveća i plastenička proizvodnja povrća nude najveći potencijal.

Foto: Shutterstock

Gajenje lekovitog bilja (nana, kamilica, neven) beleži sve veću potražnju, a ne zahteva prevelika ulaganja. Za jedan hektar potrebno je uložiti 1.200 do 2.500 evra (za pripremu zemljišta, seme i sadnju), dok prihod po hektaru može da iznosi od 2.500 do 6.500 evra.

Konkretno, uzgoj belog sleza može doneti najmanje 4.500 evra profita po hektaru, dok neven donosi oko 2.000 evra.

- Najbolje je gajiti višegodišnje biljke, jer su manja ulaganja - savetuju stručnjaci.

Povrće i cveće

I druge kulture nude brz povratak uloženog novca. Za uzgoj zelene salate na oko 10 ari plastenika potrebno je početno ulaganje od oko 1.000 evra, a potencijalna zarada ide do 2.000 evra po sezoni.

Proizvodnja cveća zahteva ulaganje od 3.000 do 4.000 evra po aru. Ulaganje se vraća u prve dve godine, a zarada se kreće od 1.000 do 2.000 evra godišnje (naravno, veći zasad donosi veću zaradu).

Iako za plasteničku proizvodnju povrća treba uložiti više (oko 15.000 evra po hektaru), stručnjaci je smatraju najrentabilnijom, jer se uloženo može vratiti za godinu dana. Na manjoj površini, recimo 200 kvadratnih metara plastenika, uz paradajz zarada ide preko 2.000 evra, za krastavac oko 1.000 evra.

Uspeh u poljoprivredi u velikoj meri (do 50 odsto) zavisi od vremenskih uslova. Zato se savetuje da se zasadi osiguraju kako bi se izbegao gubitak novca u slučaju nepogoda.

(Kamatica)