KUPILA DVA AUTOMOBILA - PA JE OJADILI: Naivnost je koštala skoro 25.000 evra
Vozila joj nisu isporučena niti joj je novac vraćen, a policija ističe da je potraga za nepoznatim počiniocem u toku.
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je prevario 63-godišnju ženu iz županije za više od 23.000 evra u pokušaju da kupi automobilputem interneta, saopštila je policija u utorak.
Prevarena 63-godišnja žena je 8. septembra dogovorila kupovinu dva automobila u inostranstvu sa nepoznatom osobom, nakon čega je putem internet bankarstva platila ukupno 23.600 evra.
Vozila joj nisu isporučena niti joj je novac vraćen, a policija ističe da je potraga za nepoznatim počiniocem u toku. Kako bi se sprečile potencijalne prevare, takođe pozivaju građane da ne unose podatke o svojim bankovnim karticama na sumnjivim sajtovima ili aplikacijama.
(Poslovni.hr)
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)