Ekonomija

KUPILA DVA AUTOMOBILA - PA JE OJADILI: Naivnost je koštala skoro 25.000 evra

A.P.

10. 10. 2025. u 16:11

Vozila joj nisu isporučena niti joj je novac vraćen, a policija ističe da je potraga za nepoznatim počiniocem u toku.

Arhiva Novosti

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je prevario 63-godišnju ženu iz županije za više od 23.000 evra u pokušaju da kupi automobilputem interneta, saopštila je policija u utorak.

Prevarena 63-godišnja žena je 8. septembra dogovorila kupovinu dva automobila u inostranstvu sa nepoznatom osobom, nakon čega je putem internet bankarstva platila ukupno 23.600 evra.

Vozila joj nisu isporučena niti joj je novac vraćen, a policija ističe da je potraga za nepoznatim počiniocem u toku. Kako bi se sprečile potencijalne prevare, takođe pozivaju građane da ne unose podatke o svojim bankovnim karticama na sumnjivim sajtovima ili aplikacijama.

(Poslovni.hr)

