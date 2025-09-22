"ZAKON O LEGALIZACIJI NA VLADI U PETAK": Ministarka Sofronijević otkrila sve detalje
MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je završen nacrt zakona kojim bi trebalo da se legalizuje bespravna gradnja i da je plan da se on nađe na dnevnom redu Vlade Srbije u petak, nakon čega bi bio upućen u skupštinsku proceduru.
Ona je za Tanjug istakla da se očekuje da zakon stupi na snagu u oktobru i navela da su dva cilja i razloga za donošenje zakona "Svoj na svome".
- Prvi cilj je da svaki objekat koji će biti evidentiran i koji je već evidentiran na raznim digitalnim platformama bude upisan na nekog vlasnika. Dakle, najveći broj naših građana koji sada već faktički koriste te nepokretnosti, postaće i stvarni vlasnici svojih nepokretnosti. Sa druge strane, država će dobiti preciznu svojinsku evidenciju na svojoj teritoriji, rešiće imovinsko-pravne odnose koji se i po više decenija nisu mogli rešiti, ali će imati i mogućnost da bolje planira prostor i da bolje zaštiti javni interes kroz zaštitu područja javnih namena, zaštite prirode i zaštite kulturnih dobara. Dakle, i za državu, i za građane, i za privredu ovaj zakon bi trebalo da donese dobro - rekla je ona.
Kao drugi razlog donošenja navela je prevenciju, odnosno, sprečavanje nove bespravne gradnje.
- Ovim zakonom se uvodi nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju od dana stupanja na snagu zakona, što znači da se po sili zakona takvi objekti upisuju u korist Republike Srbije, a o daljoj sudbini takvih objekata da li će biti rušeni ili iskorišćeni za neko opšte dobro, za neki vrtić, za neku školu, odlučivaće Vlada Srbije - rekla je ona.
Istakla je da ovaj zakon nije nov i da se o njemu razmišlja već godinu i po do dve dana, ali nije postojala završena digitalizovana baza podataka, a Srbija sada prvi put formira digitalnu platformu, gde su evidentirani svi izgrađeni objekti na teritoriji Srbije.
- Mi samo čekamo da nam opštine dostave i svoje digitalne planove kako bismo ih posložili na tu digitalnu platformu - navela je ona i dodala će odmah po stupanju na snagu zakona sve opštine dobiti digitalnu platformu na kojoj moraju u roku 30 dana da ucrtaju sve ono što je bitno za odlučivanje.
(Tanjug)
