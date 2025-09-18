TRGOVCIMA PRETE MILIONSKE KAZNE AKO PREKRŠE: Ovi proizvodi moraju na posebne police

VLADA Republike Srbije donela je Uredbu koja se odnosi na proizvode koji sadrže palmino ulje, palminu mast ili druge biljne masti/ulja, a koji takođe imaju mlečnu komponentu ili izgled ili naziv koji potrošača može dovesti u zabludu da je proizvod 100% mlečan

Foto Arhiva Novosti

Ona obuhvata proizvode kao što su sirevi, namazi, jogurti, mlečni proizvodi, pite ili peciva sa filom, pice sa mlečnim sastojcima itd.

Prema ovoj uredbi, proizvođači moraju jasno i vidljivo na pakovanju naznačiti da proizvod nije „100% mlečan“ ako sadrži palmino ulje ili biljne masti. U srpskim marketima promene su bile vidljive prvog dana, a svaki kupac može ispod proizvoda da vidi oznaku.

Takođe, zabranjeno je korišćenje izraza, simbola ili slika koje su tipične za mlečne proizvode ako produkt nije isključivo od mlek, npr. slika krave, mleka, reči poput „sir“, „desert mlečni“, „kao sir“.

Za one koji ne poštuju nove mere države za zaštitu potrošača, predviđene su novčane kazne od 50.000 do tri miliona dinara.

Fer trgovina i jednakost na tržištu

Nekoliko je prednosti ove Uredbe. Prva među njima jeste da će potrošači imati jasniju i precizniju informaciju o tome šta tačno kupuju, odnosno da li proizvod zaista sadrži mlečnu komponentu ili je zamenjen palminom ili drugim biljnim uljem. To smanjuje mogućnost obmanjivanja, piše Dnevnik.rs.

Svi proizvođači, kako domaći tako i uvozni, moraju poštovati iste propise označavanja. To smanjuje mogućnost da neko dobije konkurentsku prednost tako što će prikriti da umesto mleka koristi jeftinije biljno ulje.

Ovim je država dala prednost zdravlju svojih stanovnika, jer palmino ulje sadrži zasićene masti koje, ako se konzumiraju u višku, mogu povećati rizik za srčano- krvne bolesti, holesterol i druge metaboličke poremećaje.

