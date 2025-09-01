PIRINAČ JEFTINIJI ZA 100 DINARA! Uporedite cene pre i posle sniženja za više proizvoda - Prašak, čaj, sirće, makarone... (FOTO)

OD DANAS u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto. Ova mera obuhvata oko 20.000 artikala iz čak 23 kategorije proizvoda.

Na policama marketa širom Srbije cene su već zamenjene, pa se upoređujući sa starim cenama jasno može videti koliko je značajno ovo pojeftinjenje.

Upoređivali smo cene određenih namirnica u marketima.

Pirinač koji je pre pojeftinjenja koštao 324 dinara, sada košta 227.

Pasta za zube sa 259 snižena je na 159, dok je prašak za pranje veša od tri kilograma sa 1499 snižen na 1439 dinara.

Makarone su tako pre pojeftinjenja bile 89, dok su sada iste makarone 75 dinara.

Čaj od kamilice pre pojeftinjenja bio je 119, dok je sada 79 dinara.

Jabukovo sirće sa 184 dinara sniženo je na 134, a griz u pakovanju od 200 grama sa 114 na 79 dinara.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je pre sedam dana sveobuhvatni paket ekonomskih mera usmerenih na poboljšanje životnog standarda građana. Jedna od pet predstavljenih ekonomskih mera bilo je upravo ograničenje trgovačkih marži na osnovne životne namirnice.

Kako je predsednik tom prilikom istakao u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8%, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode.

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda - naveo je tada Vučić.

Sedam dana kasnije, ova mera već daje rezultate, u marketima širom zemlje snižen je veliki broj osnovnih životnih namirnica.