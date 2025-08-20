Ekonomija

OBUSTAVLJAJU SLANJE PAKETA U SAD: Ove četiri evropske zemlje donele nova pravila

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 21:33

NORVEŠKA, švedsko-danska i belgijska poštanska služba, Posten Bring, PostNord i bpost, privremeno obustavljaju slanje paketa u Sjedinjene Američke Države dok se ne stavi van snage odredba u američkom carinskom sistemu koja je omogućavala pošiljkama male vrednosti da uđu u Ameriku bez plaćanja takse.

Foto: Profimedia

Administracija predsednika Donalda Trampa saopštila je prošlog meseca da će od 29. avgusta suspendovati globalno izuzeće od taksi za pošiljke čija vrednost je manja od 800 dolara, preneo je Rojters.

-Zbog nedovoljno vremena da se adaptiramo na nove okolnosti, PostNord privremeno obustavlja slanje pošiljki, saopštila je poštanska kompanija u vlasništvu švedske i danske vlade.

Kako je Bela kuća ranije saopštila, izvršnom naredbom se obustavlja izuzeće od taksi za pakete male vrednosti koji se šalju u SAD, tako da će za njih važiti pune tarife.

-Američke carinske vlasti još nisu precizirale detalje ove odluke, a takođe nisu razvijena ni sistemska rešenja koja bi mogla da primene poštanske službe, navela je u odvojenom saopštenju kompanija Posten Bring.

Iz te kompanije se dodaje da poštanske službe u Evropi rade zajedno na tome da dobiju razjašnjenje.

Kompanija bpost navela je da će se obustava slanja pošiljki odnositi samo na pakete sa robom, a ne i na pisma.

sputnikportal.rs

