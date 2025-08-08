Ekonomija

POJEFTINILO GORIVO: Ovo su nove cene koje će važiti do sledećeg petka

08. 08. 2025. u 12:42

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 193 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 95 biće 178 dinara.

ПОЈЕФТИНИЛО ГОРИВО: Ово су нове цене које ће важити до следећег петка

Foto Tanjug

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 15. avgusta.

U odnosu na prošlu nedelju, dizel je tri dinara jeftiniji, a cena benzina je manja za dinar.

