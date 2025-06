VANREDNO POVEĆANJE MINIMALNE ZARADE Mali: "Mislim da je to najlepša i najveća vest"

MINISTAR finansija Siniša Mali podelio je lepe vesti prilikom gostovanja na televiziji "Prva".

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Mislim da je to najlepša i najveća vest. Imamo vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, i dodatno povećanje 1. januara iduće godine. Od 1. januara povećavamo minimalnu zaradu na 500 evra - rekao je.

Naglasio je da u ovom trenutku imamo najmanji broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu.

- Pre 12 godina minimalna zarada bila je 15.000 dinara. Zakatančene i zatamnjene fabrike. Danas imamo povećanje do 1. januara 2026. godine. Podsetiću vas, 1. januara ove godine povećali smo minimalnu zaradu za čak 13,7%. Prvi put smo došli do iznosa od 457 evra. U dogovoru sa sindikatima i poslodavcima postigli smo konsenzus da minimalna zarada bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom, što je bio jedan od ključnih zahteva sindikata i uspeli smo u tome.

Rekao je da se vidi prostor i potreba za dodatnim povećanjem kao i da se politika zasniva na brizi za ljude i građane.

- Ova odluka direktno utiče na životni standard svih građana Srbije, jer ubrzano podižemo minimalnu zaradu. To nije važno samo za one sa najnižim primanjima, već i za sve ostale, s obzirom na to da visina minimalne zarade utiče i na prosečnu zaradu u zemlji.