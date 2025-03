PRITISAK NA MOSKVU STEŽE I NIS: Dozvola sad kojom je odložena primena sankcija protiv naftne kompanije ističe 28. marta

LICENCA Ministarstva finansija SAD, kojom je odložena primena sankcija protiv "Naftne industrije Srbije", ističe za 12 dana. Još nema zvaničnih informacija u kom pravcu teku pregovori za iznalaženje rešenja za našu kompaniju. Za sada je jedino sigurno - da ništa nije izvesno. Prema mišljenju analitičara, sudbina NIS je samo mali deo u sveobuhatnim pregovorima Rusije i Amerike. Zato srpskoj strani i rukovodstvu naftne kompanije ostaje da u ovim okolnostima kupuje vreme, odnosno da ispregovara novo odlaganje sankcija.

Foto N. Skenderija

Ipak, novi potez Vašingtona prema Moskvi izaziva zabrinutost da li će to biti moguće i po drugi put. Sredinom prethodne sedmice, 12. marta, Trampova administracija je pooštrila sankcije prema naftnom i gasnom sektoru Rusije time što nije obnovila licencu, odnosno izuzeće koje je ruskim bankama omogućavalo pristup američkim platnim sistemima za obavljanje transakcija u oblasti energetike. Kako zapadni mediji ocenjuju, stroža ograničenja dolaze u trenutku kada Vašington pokušava da ubedi Moskvu da prihvati uslove predloženog primirja od 30 dana.

Čini se da bi ovi pregovori SAD i Rusije mogli da zakomplikuju i situaciju sa našom naftnom kompanijom. Prethodno je bilo predviđeno da američke kaznene mere stupe na snagu 27. februara, ali je Ministarstvo finansija SAD odložilo njihovu primenu najkasnije do 28. marta. Tako je odgovorilo na zahtev koji je ranije uputio NIS, uz podršku vlada Srbije i Mađarske, tražeći da se taj rok produži za 90 dana.

Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović nedavno je izjavio da se nastavljaju pregovori advokatskih timova i da će srpska strana dati dodatne argumente sa Mađarskom i Hrvatskom.

- Očekujem, ako je to već neko političko pitanje, da će dobri odnosi koje Srbija ima sa novom administracijom Donalda Trampa, a siguran sam da će i Rusija štititi svoje interese u svim pregovorima, uticati da bude još nekoliko krugova cele priče (odlaganja sankcija) u kojima će NIS-u biti dozvoljeno da obavlja najveći deo svojih delatnosti - rekao je Bajatović.

U slučaju da SAD ne odlože sankcije NIS i da na snagu stupi njihova puna primena, predstavnici Vlade su rekli da je država spremna i za taj scenario. Srbija ima zalihe nafte za tri meseca, a u krajnjem slučaju kompanija bi mogla da radi na domaćem tržištu bez problema korišćenjem dinarskog platnog prometa.

Foto D. Dozet

Kada je NIS stavljen na listu sankcija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su Amerikanci od Srbije zahtevali potpuni izlazak ruskog kapitala iz NIS. Da li će to ostati i zahtev Trampove administracije, verovatno će zavisiti od šireg geopolitičkog dogovora Moskve i Vašingtona. Stiče se utisak da Rusija ne namerava da se odrekne vlasništva u NIS. S obzirom na to da je naftna kompanija 10. janura formalno dospela pod udar sankcija zbog udela "Gaspromnjefta" od 50 odsto, dan pred najavljeni početak primene kaznenih mera, 26. januara, promenjena je vlasnička struktura. "Gaspromnjeft" je smanjio svoje vlasništvo na 44,85 odsto, tako što je preneo akcije na "Gasprom", koji nije ni pod kakvim sankcijama, a čiji je udeo sada 11,30 procenata. U ruskom vlasništvu je tako i dalje ostalo 56,15 odsto, država Srbija ima udeo od 29,87 procenata, a ostatak je u rukama manjinskih akcionara. Tako da je ovim prepakivanjem vlasničke strukture ispunjen formalni uslov za skidanje sankcija, iako je jasno da će rešenje zavisiti od političkog dogovora.

Državni vrh naše zemlje je izrazio spremnost da kupi ruski udeo ako je to američki uslov za NIS. Naravno, sve zavisi od Rusije da li uopšte namerava da izađe iz vlasništva, i kome u tom slučaju hoće da proda svoj paket akcija.

Priču o NIS dodatno je začinila i najava hrvatskog ministra odbrane Ante Šušnjara da bi "Janaf" mogao da kupi ruski udeo u NIS. On je u intervjuu za "Jutarnji list" ocenio da nema prirodnije poslovne simbioze.

- "Janaf" bi funkcionisao na partnerskim odnosima s ostalim suvlasnicima, te ne bi težio prevlastima i dominaciji - rekao je Šušnjar.

Inače, Srbija se snabdeva sirovom naftom iz jednog pravca, naftovodom "Janaf".

Zaustavljanje dotoka ovom trasom ne bi bio problem samo za našu zemlju, već i za hrvatsku kompaniju, koja više od 80 odsto svoje delatnosti usmerava na NIS. Ako bi prestala da radi, bila bi u velikom finansijskom problemu. Ova kompanija je, krajem januara, tražila od američkih vlasti dozvolu da ispuni svoj ugovor sa NIS, odnosno da doprema naftu do kraja 2026. godine. Dobila je licencu, takođe, do 28. marta da transportuje crno zlato do pančevačke rafinerije. "Janaf" trenutno ima ugovor sa NIS o dopremanju 10 miliona tona sirove nafte.

Foto janaf.hr

Koordinacija Bajdena i Trampa

BRITANSKA agencija Rojters navodi da je administracija bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, prilikom uvođenja najstrožeg paketa sankcija protiv Rusije 10. januara, svoje aktivnosti koordinarala sa tadašnjim timom Donalda Trampa da bi poboljšala njegovu i pregovaračku poziciju Ukrajine u okviru bilo kakvih mirovnih pregovora. Na listu kaznenih mera tada je dospeo i NIS zbog udela u vlasništvu ruske kompanije "Gaspromnjeft", a kao razlog je navedena namera da se spreči Moskva da koristi prihode od energetike za rat u Ukrajini.