DRŽAVNA NEKRETNINA OD 47 KVADRATA ZA MANJE OD 10.000 EVRA: U ponudi i poslovni prostori - evo kada se u Hrvatskoj organizuje razgledanje

Državne nekretnine Hrvatske raspisale su tender za prodaju 13 državnih nekretnina na području Zagreba, Karlovca i Iloka. Ponuđene nekretnine su u različitom stanju, a ima i onih koje bi se mogle opisati kao potpuno oronule. Tako su u Karlovcu ponuđena dva poslovna prostora u Mačekovoj ulici u prihvatljivom stanju, kao i ruševine u Haulikovoj ulici, piše KAportal.

Foto: Profimedia

Za nekretninu od 47 kvadrata koja je u nešto lošijem stanju i nema toalet, nema priključak na struju, vodu, kanalizaciju, grejanje. Početna cena je 9.790 evra (sa depozitom od 979 evra). Za one koji žele da pogledaju imanje, to mogu učiniti u četvrtak, 6. marta od 10:20 do 10:50 časova.

Državne nekretnine u Mačekovoj 5 nisu u idealnom stanju, ali barem imaju struju, vodu, sanitarni čvor i kanalizaciju i nisu u ruševnom stanju, navodi KAportal.

Namenjeni su poslovnom prostoru, a veći ima 162 kvadrata i prodaje se po početnoj ceni od 135 hiljada evra (depozit 13.500 evra) i može se pogledati 6. marta od 9.30 do 10 časova.

Potencijalni kupci mogu istovremeno da razgledaju i manji poslovni prostor od 50 kvadrata, koji se prodaje po početnoj ceni od 66.200 evra (depozit 6.620 evra).