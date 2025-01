DO MAJA, BIĆE ĆUPRIJA KAO NOVA: Država plaća obnovu mosta na Drini između Malog Zvornika i Karakaja

REKONSTRUKCIJA mosta na Drini, koji spaja Mali Zvornik i Zvornik u Republici Srpskoj na Drini, gde su i važni granični prelazi sa obe strane, u punom je jeku. Radi se i u ove hladne dane, uverio se juče reporter "Novosti".

foto V Mitrić

Posao se odvija, uz saobraćanje putničkih vozila. U početku teretni saobraćaj bio je preusmeren, uglavnom, na most Bratoljub na Drini, između Ljubovije i Malog Zvornika, koji je izgradila država Srbija i gde je carinska, inspekcija i policijska kontrola na jednoj obali Drine. U međuvremenu, žalili su se mnogi prevoznici iz Loznice i okoline, zbog velikih troškova dok moraju da idu na Ljuboviju, pa su, na inicijativu lokalne vlasti u Loznici, dali "blagoslov" da se, po određenoj dinamici, saobraćaj teretnjaka odvija i preko mosta na Graničnom prelazu Trbušnica, kod Loznice.

- Ovo je velika stvar šta sve država čini za ovaj deo Srbije - kaže ponosno Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik. -Rekonstrukcija će koštati najmanje 4,5 miliona evra. Sve je krenulo da se radi eskpresno posle posete predsednika Aleksandra Vučića Malom Zvorniku u leto prošle godine. Radovi bi trebalo da budu okončani do maja. Država Srbija je, osim za ovaj most, "odrešila kesu" i temeljno je rekonstruisan i gvozdeni, pešački most koji povezuje Mali Zvornik i Zvornik, koji je podigao kralj Aleksandar.

Malozvorničane raduje i najavljen nastavak brzog puta od Loznice do njihovog grada.

Čelnik Malog Zvornika kaže da su se svi obradovali, kada je na otvaranju saobraćajnice Loznica-Šabac, to najavio da će, po svoj prilici, da se uradi aneks ugovora sa firmom koja je radila pomenuti put, "pa bi uskoro mogao da počne posao izrade projektne dokumentacije".

- Ovo što država za nas čini je toliko vredno da sa lokalnim budžetom ne bismo mogli da uradimo i za pola veka - naglašava Jevtić. - Umesto lažnih obećanja raznih vlada, ova vlast ispunjava i više od obećanog i to svi u ovom kraju znaju, a loših zaostavšina ima u izobilju.

Nikako do državnog posla OVDE svi pamte prethodna vremena kada su tadašnji čelnici Malog Zvornika, u očaju, izjavljivali da, "uprkos tome što Mali Zvornik ima tri granična prelaza (pešački most, Novi most i železnički most) niko iz ovog kraja nije mogao da dobije posao na carini.