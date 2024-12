GAS PALI CENU: Hoće li biti isporuka ruskog plavog goriva preko Ukrajine u EU

UGOVOR između Moskve i Kijeva o tranzitu ruskog gasa preko Ukrajine u Evropu ističe za nedelju dana, a prekid ovih isporuka podstakao bi rast cena tog energenta na tržištu, upozoravaju pojedini analitičari. Ovo gorivo se koristi za proizvodnju struje i za grejanje, pa bi se to prelilo i na njihovo poskupljenje na Starom kontinentu. Od ovog scenarija svi strahuju, jer bi rast cena energenata podstakao inflaciju. Još uvek traju napori zvaničnika centralno-evropskih zemalja da se produži ugovor za isporuke gasa ovom trasom, što Ukrajina odbija.

Foto: Tanjug

Na evropskoj berzi TTF juče je plavo gorivo poskupelo na 46 evra po magavat-satu zbog zabrinutosti za snabdevanje. Kako ocenjuje Trading Economics, verovatnoća da će ugovor o tranzitu koji ističe 1. januara, biti produžen je sve manja, pa su strahovi od poremećaja tržišta sve veći. Prognoze za hladnije vreme širom Evrope doprinose pritisku, jer se zalihe gasa troše brže nego inače.

Kako navodi Rojters, tok kroz Ukrajinu čini oko polovine ruskog izvoza gasa cevovodom u Evropu, pri čemu će Slovačka, Češka, Austrija i Italija biti najviše pogođene. I Mađarska želi da zadrži ukrajinsku rutu, iako će nastaviti da dobija ruski gas "Turskim tokom", kojim se snabdeva i naša zemlja. Plavo gorivo do Srbije stiže preko Bugarske, pa prekid tranzita preko Ukrajine ne bi uticao na nas. Inače, naša zemlja ima dvosmeran gasovod i ima mogućnost da plavo gorivo preuzima i sa severa, preko Ukrajine i Mađarske, trasom kojom se ranije snabdevala. Izgradnjom "Turskog toka", odnosno "Balkanskog toka" Srbija je obezbedila energetsku sigurnost i postala tranzitna zemlja, pa više ne plaća taksu za tranzit kao u vreme kada su nam isporuke stizale sa severa. Ni poskupljenje energenta na evropskom tržištu ne bi imalo direktne posledice, jer Srbija ima znatno povoljniju cenu gasa na osnovu aranžmana koji su dogovorili predsednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, a koji traje do 31. maja. Nadležni su najavili da su već su počeli pregovori oko novog dugoročnog ugovora. Ipak, ukoliko bi došlo do energetske krize u Evropi, rasta inflacije, to bi se prelilo na našu zemlju. Osim toga, dalje slabljenje privredne aktivnosti u EU, i gubitak konkurentnosti evropskih kompanije koje bi bilo podstaknuto višim cenema energenata, takođe bi se odrazilo na Srbiju, jer je EU glavni trgovinski partner Srbije.

SAMO DA NE BUDE RUSKI BUDIMPEŠTA pregovara sa Moskvom i Kijevom o održavanju isporuka gasa preko Ukrajine, iako ga sada uvozi preko "Turskog toka", rekao je u subotu premijer Viktor Orban. - Sada pokušavamo da izvedemo trik da gas u trenutku kada uđe na teritoriju Ukrajine, više ne bi bio ruski, već bi bio u vlasništvu kupaca - objasnio je Orban. - Dakle, gas koji ulazi u Ukrajinu više ne bi bio ruski, već bi to bio mađarski. Prethodno rešenje koje je podrazumevalo da rusko plavo gorivo nastavi da teče, ali da dobije etiketu azerbejdžanskog porekla je propalo. Rojters je u petak preneo izjavu neimenovanog izvora iz azerbejdžanske energetske kompanije "Sokar", da Moskva i Kijev nisu uspeli da se dogovore oko sporazuma kojim je posredovao Baku, na zahtev EU i Ukrajine.

Prema pisanju briselskog portala "Politiko", najveće centralno-evropske energetske kompanije poslale su 17. decembra pismo šefici EU Ursuli fon der Lajen u nastojanju da izvrše pritisak da se obezbedi kontinuirano snabdevanje iz Rusije. U njemu navode da bi završetak sporazuma mogao da zakomplikuje snabdevanje i da dovede do viših cena gasa za evropske potrošače. Slovački premijer Robert Fico razgovorao je u nedelju sa predsednikom RF Vladimirom Putinom, što je bio, kako je istakao, odgovor na izjavu ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog o obustavi tranzita gasa. Kremlj je u ponedeljak saopštio da ne može da iznese više detalja o tim razgovorima, ali je istaknuto da je situacija sa isporukama plavog goriva evropskim zemljama teška i da joj treba posvetiti više pažnje.