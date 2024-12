SVETSKI AUTO-PUT KROZ TRI OKRUGA: Višedecenijski san stanovnika Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga postao stvarnost

DEONICU po deonicu, kilometar po kilometar, višedecenijski san stanovnika centralne Srbije, Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga, o povezivanju sedam gradova i opština modernom saobraćajnicom i njihovom konačnom priključenju na evropsku mrežu auto-puteva polako, ali sigurno postaje realnost.

G.Šljivić

U to su se, razgovarajući sa vozačima, uverili i reporteri "Novosti" koji su danas, neposredno po puštanju u saobraćaj, prokrstarili novootvorenom deonicom Moravskog koridora, Vrnjačka Banja - Trstenik - Kruševac, u dužini od 30 kilometara.

- Dugo se čekalo da se Vrnjačka Banja nađe na mapi auto-puteva, pa smo zato i odlučili da se odmah po otvaranju nove deonice provozamo do Kruševca. I, utisci su zaista fantastični, sve izgleda više nego dobro, čak bih se usudo da kažem i bolje od očekivanog - kaže bračni par iz Vrnjačke Banje u kratkom razgovoru sa našim reporterima kod naplatne rampe.

G.Šljivić

Slično govore i ostali vozači, gotovi svi koje smo zatekli na ovoj, najsavremenijoj, prvoj digitalnoj i najširoj saobraćajnici u Srbiji koja će, po završetku radova 2026. spojiti Koridor 10 na istoku i Koridor 11 na zapadu zemlje i ujedno povezati sedam gradova i opština - Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac.

- Želeo sam da isprobam kako to izgleda voziti se direktno iz Trstenika auto-putem i mogu vam reći da je ovo ne samo najbrži, nego i najbezbedniji i najkomforniji način da se stigne do Vrnjačke Banje, ili sa druge strane do Kruševca i dalje do Beograda, državne granice sa Bugarskom ili Severnom Makedonijom. Evropski autu put evropske Srbije, nema šta - prokomentarisao je jedan Trsteničanin iz svog automobila.

G.Šljivić

Na naplatnim rampama nema gužve. Sve se odvija brzo i efikasno. Učesnici u saobraćaju novootvorenu deonicu do daljeg će koristiti besplatno u šta su se naši reporteri i sami uverili.

- Za sada nemamo zvaničnu informaciju do kada će korišćenje ove deonice biti besplatno, kao ni koliko će kasnije iznositi putarina, ali su svi koji je od jutros koriste prijatno iznenađeni - uz širok osmeh ljubazno kaže radnica na naplatnoj rampi.

G.Šljivić

I dok se, kako je vreme odmicalo, povećavala frekvencija saobraćaja, uz pohvale, pojedini vozači su imali i par korisnih sugestija upućenih putarima.

- Signalizacija o uključenju na auto-put sa magistralne saobraćajnice mora biti mnogo bolja. Eto, iz pravca Kraljeva ka Vrnjačkoj Banji postoji samo jedan znak o skretanju na auto- -put i to samo par metara od raskrsnice. Vozači, ipak, moraju mnogo ranije, bar pola kilometara, biti obavešteni o tome - opravdana je, čini se, zamerka vozača.

G.Šljivić

Moderan auto-put E-761 Preljina-Pojate, ukupne dužine 112,3 kilometra, prolazi teritorijom na kojoj živi više od pola miliona ljudi i posluje oko 20.000 malih i srednjih preduzeća. Do sada je, od Pojata do Vrnjačke Banje, u saobraćaj pušteno 57,8 kilometara, preostalih 54,5 trebalo bi da bude završeno 2026. godine.

G.Šljivić

Najpre će se, kako je to prilikom svečanog otvaranja nove deonice poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom naredne godine završiti deonice od Vrnjačke Banje do Vrbe i od Preljine do Adrana kod Kraljeva, dok je spajanje Adrana sa Vrbom, u dužini od 12 kilometara predviđeno za 2026.

G.Šljivić

- Savremena saobraćajna infrastruktura od nemerljivog je značaja za ekonomski i privredni razvoj. Osim toga, kada se završi i istočna obilaznica oko grada, Kruševac će imati tri izlaza sa Moravskog koridora. Sve to značajno će smanjiti put i svima onika koji kroz naš grad idu ka južnoj srpskoj pokrajini ili ka Kopaoniku - kaže Ivan Manojlović, gradonačelnik Kruševca.

G.Šljivić

Uz zamajac privredi i novim investicijama, puštanjem u saobraćaj deonice do Vrnjačke Banje, prestonica srpskog turizma sada je dostupnija svima koji putuju iz srednje, severne i zapadne Evrope prema Turskoj, Grčkoj i Severnoj Makedoniji.

G.Šljivić Ivan Manojlović, gradonačelnik Kruševca

- Iz Beograda će se do Banje sada stizati za sat i tridesetak minuta, dok će, kada auto-put bude kompletno završen, našim gostima biti potrebno dvadesetak minuta do Aerodroma "Morava" u Lađevcima kod Kraljeva - naglašava Boban Đurović, predsednik vrnjačke opštine. - Čitav postor oko auto-puta kod Vrnjačke Banje predmet je velikog interesovanja investitora, a nama je to svakako snažan podstrek za još brži razvoj našeg mesta, da iskoristimo potencijale, potvrdimo statuse domaće najposećenije turističke destinacije, sa ciljem da to postanemo i u ovom delu Evrope.

G.Šljivić Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja

G.Šljivić

Mostovi, raskrsnice, obaloutvrde

NA trasi Moravskog koridora ukupno će biti izgrađeno 117 većih putnih objekata, među kojima čak 88 mostova i nadvožnjaka od kojih je najduži preko Zapadne Morave kod Trstenika od 711 metara, kao i 29 podvožnjaka i 11 denivelisanih raskrsnica - Pojate, Ćićevac, Kruševac istok, Kruševac zapad, Velika Drenova, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vrba, Kamidžora, Adrani i Preljina. Istovremeno, radi se i hidrotehnička regulacija korita i toka Zapadne Morave u dužini od oko 60 kilometara čime će se sprečiti katastrofalne posledice poplava koje su ove krajeve zadesile minulih godina.

G.Šljivić