ŠNICLE OD ŠARANA SKUPLJE OD BUTA: Kakve su cene ribe i ponuda u vreme božićnog posta

POTRAŽNjA za ribom je u ovo doba godine veća zbog božićnog posta i posnih slava, a najviše se pazare šaran i pastrmka.

Foto: N. Fifić

Cene su slične kao lane. U gotovo svim većim trgovinskim lancima sveža riba je na popustu, pa tako kilogram šarana košta od 490 do 530 dinara, dok se u ribarnicama širom Srbije prodaje uglavnom od 650 do 800, ali ide i do 900 dinara. Šnicle od ove ribe su premašile cene junećeg buta, za kilogram treba izdvojiti 1.500 dinara. Ribari kažu da je ponuda domaćeg šarana odlična i da će ga biti dovoljno da zadovolji potrebe potrošača.

U trgovinskim lancima kilogram sveže pastrmke košta 600 dinara. Od morske ribe najjeftiniji je i najomiljeniji oslić koji se u marketima prodaje za 460 dinara, dok kilogram orade ili brancina košta od 1.100 do 1.250 dinara.

Ribarnice su skuplje, i cena pastrmke se kreće od 700 do 800 dinara, a među najjeftinijima je skuša koja košta od 490 do 560, dok se oslić prodaje od 650 do 700 dinara. Za kilogram brancina ili orade treba izdvojiti 1.500 dinara. Prodavci kažu da je potražnja ribe dobra i ne očekuju da će jenjavati, a potrošači uglavnom kupuju svežu.

Građani koji nemaju vremena da je spremaju, pazare pečenu, i za tu uslugu treba izdvojiti još od 200 do 300 dinara. Mnogim porodicama to mnogo znači.

- I suprug i ja radimo gotovo čitav dan - kaže čitateljka "Novosti" Jelena Marković iz Beograda. - Tokom godine ribu jedemo dva-tri puta mesečno, ali sada postimo i to nam je glavna namirnica na trpezi. I deca je sada više konzumiraju uz nas. Ona je najbolja vruća, tek ispečena i nama je spas što možemo da je kupimo pripremljenu.

ŠKAMPI SKORO 5.000 DINARA FILETI lososa uvek imaju visoku cenu, ali se znatno povoljnije mogu pazariti u trgovinskim lancima gde kilogram košta 2.300 dinara na akciji. U ribarnicama se prodaju od 3.100 do 3.250 dinara, a istu cenu imaju i fileti tune. Ljubitelji morskih račića će za kilogram škampa morati da izdvoje 4.700 dinara.

Predsednik Grupacije za ribarstvo u Privrednoj komori Srbije (PKS) Krum Atanasov kaže da u našoj zemlji ima dovoljno šarana za ovaj period posta i slava.

- U ribnjacima imamo oko 4.000 tona šarana, a potrebno nam je oko 3.500 tona da bismo zadovoljili potrebe kupaca tokom posta i slave Sveti Nikola, koju slavi najviše porodica u Srbiji - kaže Atanasov.

On navodi i da će ribari nastojati da ova riba u tom periodu ne poskupi. Kako ukazuje, troškovi proizvodnje višestruko su povećani u odnosu na prošlu sezonu, pa preduzetnici u ribarstvu ne vide drugi izlaz osim da povećaju cenu šarana.

Ističe i da je proizvodnja ribe u odnosu na proteklih deset do 15 godina prepolovljena.

- Sada imamo svega 5.000 hektara pod ribnjacima, a pre 15 godina bilo ih je na površini od 12.500 hektara - kaže naš sagovornik. - Imamo samo tri velika ribnjaka, koji se prostiru na oko 500 hektara, a bilo ih je 11. Manjih ribnjaka imamo dosta, ali se ne zna pouzdano da li imaju vodoprivredne dozvole, odnosno da li rade legalno.

Inspekcija uvek apeluje na potrošače da ribu kupuju na mestima koja su za to registrovana. Savetuju da se ona pazari u ribarnicama, odnosno na lokacijama gde je dostupan podatak o vrsti i poreklu, kao i o roku upotrebe. Treba obratiti pažnju da riba ne sme neprijatno da miriše, ne sme da ima upale oči i zamućenu rožnjaču, škrge sveže ribe treba da budu vlažne i jasno crvene boje, dok suve škrge ukazuju na početne znake kvarenja.