PRVA VOŽNJA BEOGRADSKIM METROOM 2030: Potpisan sporazum sa Kinezima za lot dva prve faze linije jedan

UGOVORNI sporazum za lot dva prve faze linije jedan beogradskog metroa potpisan je danas u Vladi Srbije sa kompanijom Power China.

Ovaj dokument obuhvata izradu projekta i izvođenje radova, uključujući pripremne aktivnosti i nabavku TBM mašina, koje se koriste za probijanje tunela. Ugovor je vredan 720 miliona evra, a rok za realizaciju ugovora je 45 meseci plus dve godine.

- Lot dva prve faze linije jedan beogradskog metroa, koji potpisujemo, osigurava brzu i efikasnu vezu između udaljenih delova grada, odnosno korisnici metroa će od Železnika do Mirijeva stizati za nešto više od 30 minuta - rekao je ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji obavlja ovlašćenja ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

On je istakao da će ugovor biti realizovan u najkraćem mogućem roku i izrazio uverenje da će ovaj projekat doneti dugoročne koristi ne samo našem gradu, već i celokupnoj Republici Srbiji.

- Beograđani će metroom na trasi prve faze prve linije, od Makiša do Pančevačkog mosta, početi da se voze 2030 - najavio je direktor JKP "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović.

On je precizirao da je linija jedan podeljena na fazu jedan, i to deo od Železnika do Pančevačkog mosta dužine 16 kilometara sa 16 stanica, i fazu dva od Pančevačkog mosta, odnosno od Karaburme do Mirijeva dužine pet kilometara i sa pet stanica.

- Prvi ugovor je bio za izgradnju depoa na Makišu koji je potpisan još prošle godine u septembru, a u septembru ove godine smo potpisali ugovor za lot jedan i danas za lot dva - rekao je Mladenović. - Do kraja januara 2025. trebalo bi da se potpiše ugovor za lot tri i time ćemo kompletirati i fazu jedan i ovih 16 kilometara.

On je naveo da se očekuje da u aprilu ili maju 2026. u Beograd stignu TBM mašine koje će kopati tunel. Ugovor za lot dva, kako dodaje, odnosi se upravo na naručivanje samih mašina ali i na izgradnju devet stanica, dva šahta, tunelskih deonica ali i nadzemnog dela koji ide od Makiša do stanice Bele vode.

BIĆE TRI LINIJE PLANIRANA je izgradnja tri linije metroa, a delovi Beograda kroz koje će prolaziti obuhvataju devet opština i to Čukaricu, Savski venac, Stari grad, Palilulu, Zvezdaru, Novi Beograd, Zemun, Vračar i Voždovac - rekao je Darko Glišić. - Trasa linije jedan, Železnik - Mirijevo podrazumeva 21 stanicu, a vožnja je planirano da traje ukupno 32 minuta, dok trasa linije 2, Mirijevo - Bežanija, obuhvata 24 stanice i ukupno vreme putovanja 39 minuta, a linija 3, Bežanija - Banjice, biće duga 23 kilometra i imaće 22 stanice, a ukupno vreme putovanja biće 38 minuta.

Prema Mladenovićevim rečima, 2025. godine počeće radovi na izgradnji depoa u Makiškom polju sa šest objekata, i da će se potom raditi dve nadzemne deonice - od Makiša do Stanice Bele vode, dužine oko dva kilometra, a onda i dva dela plitkog iskopa 2026, koji bi trebalo da bude završen za jednu godinu. Zatim bi se, kako navodi, išlo na tunelski deo od Belih voda do Požeške ulice, pa do Sajma, i s druge strane od Karaburme do Dunav stanice. On je najavio i da je u planu da se sledeće godine otpočnu pregovori za liniju 2, od Bežanijske kose do Mirjeva, koja se ukršta sa prvom linijom na Savskom trgu.

Novim ugovornim sporazumom omogućava se izdvajanje posebnog lota dva, koji će biti finansiran iz budžeta Srbije i koji odmah stupa na snagu, što će doprineti bržoj realizaciji izgradnje prve faze linije jedan beogradskog metroa. Dokument su sa predstavnikom kineske kompanije Power China Hanom Đipingom potpisali Glišić, Mladenović i vršilac dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Beograda - sekretar Sekretarijata za javni prevoz Radovan Kremić.