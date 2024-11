JUGOSLAVIJA POSTAJE RITZ-CARLTON: Millennium team i Marriott International potpisivanjem ugovora ozvaničili dolazak prestižnog brenda

U SVEČANOJ sali hotela The St. Regis Belgrade juče je svečano potpisan ugovor o saradnji između kompanija Danube Riverside d.o.o. Beograd i Marriott International, čime je ozvaničen dolazak prestižnog hotelskog brenda The Ritz-Carlton u Srbiju.

Foto N. Skenderija

Ovom svečanom događaju prisustvovali su predstavnici Vlade Srbije, ambasade SAD, Grada Beograda, turističkih organizacija i mnogobrojni ugledni gosti iz sveta biznisa i turizma.

Tom prilikom, predstavnici kompanija su svojim potpisima i ceremonijalno ozvaničili početak saradnje, ističući značaj projekta za razvoj Beograda kao luksuzne destinacije. - Čast nam je što smo zajedno sa Marriott International-om uspeli da dovedemo brend The RitzCarlton u Srbiju. Na mestu nekadašnjeg hotela "Jugoslavija" gradićemo luksuzni kompleks koji će postati novi simbol Beograda i atrakcija za turiste iz celog sveta. Ovaj projekat, ne samo da revitalizuje jedno istorijsko mesto, već i donosi modernu viziju Beograda, objedinjujući tradiciju, inovativnost i luksuz. Sa investicijom od gotovo 500 miliona evra, uvereni smo da će ovaj kompleks postaviti Beograd na globalnu mapu luksuznih destinacija i dodatno osnažiti njegov međunarodni ugled - izjavio je Ivan Bošnjak, direktor kompanije Millennium Team i zastupnik kompanije Danube Riverside. Kao partner u ovom značajnom projektu, kompanija Marriott International istakla je svoju posvećenost razvoju de- stinacija koje kombi- nuju vrhunski kvalitet, inovativnost i autentično gostoprimstvo. - Srbija nastavlja da raste kao važna destinacija za poslovne i turističke posete, a potpisivanje ugovora za The Ritz-Carlton Belgrade odražava našu posvećenost širenju portfolija brendova i iskustava u njenoj pro- gresivnoj prestonici i širem regionu. Radujemo se saradnji sa Danube Riverside d.o.o. Beograd u pružanju legendarne usluge, promišljene inovativnosti i prepoznatljivog luksuza kako domaćim gostima, tako i međunarodnim putnicima - naglasio je Sandip Valija, direktor operacija za Bliski istok i luksuzni segment za Evropu, Bliski istok i Afriku iz kompanije Marriott International. Prisutnima se obratio i prvi potpredsenik Vlade i ministar finansija Siniša Mali: - Dolazak prestižnog hotelskog brenda kao što je Ritz-Carlton je odlična potvrda koliko se Beograd, ali i cela Srbija, ubrzano razvijaju i napreduju, i koliko su postali atraktivni za ulaganja i investicije. Očekujemo da će ovaj projekat doprineti daljem razvoju Beograda, naše turističke i ugostiteljske ponude, a time i sveukupnom privrednom napretku. Srbija je danas zemlja koja se ubrzano razvija, koja ima investicioni rejting, spada u najbrže rastuće ekonomije u Evropi i beleži re- kordne prilive stranih direktnih investicija. I u narednom periodu nastavićemo da pri- vlačimo investitore, da otvaramo nova radna mesta, da poboljšavamo kvalitet života građana i da gradimo još bolju i lepšu Srbiju". The Ritz-Carlton Belgrade, koji će otvoriti vrata gostima 2027. godine, biće deo impresivnog stambeno-poslovnog kompleksa na mestu nekadašnjeg hotela "Jugoslavija". Planirani luksuzni hotel imaće 193 elegantno uređene sobe i apartmane, The Ritz-Carlton Club iskustvo, dva jedinstvena restorana, Spa i fitnes centar, zatvoreni bazen, kao i više od 1.700 kvadratnih metara prostora za događaje i sastanke. Obe kompanije, čiji su predstavnici potpisali ugovor, projektom Danube Riverside dodatno će doprineti razvoju srpske prestonice, pru- žajući našim građanima, kao i gostima iz celog sveta, jedinstveno iskustvo luksuza, inovativnosti i srpskog gostoprimstva.

Tanjug

KULA, MARINA, ŠETALIŠTE...

PORED hotela, kompleks će obuhvatiti i stambenu i poslovnu kulu, savremeni pešački koridor koji će povezivati Bulevar Nikole Tesle sa šetalištem uz Savu, marinu za prijem brodova, kao i uređeno priobalje.Prostor nekadašnjeg hotela "Jugoslavija" biće transformisan u modernu destinaciju koja spaja inovativni dizajn, visoke standarde kvaliteta i poštovanje kulturnog nasleđa Beograda.