FRILENSERI IMAJU ROK DO 30. OKTOBRA DA PLATE POREZ ZA TREĆI KVARTAL 2024.: Evo kako da izmirite obaveze na vreme

FRILENSERI u Srbiji imaju rok do 30. oktobra da predaju poresku prijavu i plate porez za treći kvartal 2024. godine.

Foto Shutterstock

Prijava prihoda frilensera za treći kvartal ove godine počela je 1. oktobra. Poreska prijava se podnosi ektronskim putem, preko portala frilenseri.purs.gov.rs i po uspešno tako podnetoj prijavi, sistem će generisati uplatnicu sa popunjenim podacima za uplatu i QR kodom, po osnovu koje frilenseri mogu izmiriti svoje obaveze.

Poreska uprava inače ne šalje rešenja frilenserima, jer oni spadaju u kategoriju samooporezivanja i sami moraju da obračunaju svoje obaveze pomoću kalkulatora na sajtu Poreske uprave i plate ih podnošenjem prijave.

Od 1. do 30. oktobra poreske prijave za treći kvartal 2024. podnose sva fizička lica koja imaju obavezu podnošenja poreske prijave po osnovu ostvarenih prihoda po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem.

U slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate i prekršajnoj odgovornosti.

Za neblagovremeno podnošenje poreske prijave, kako navodi Poreska uprava, predviđena je novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

Ukoliko se sa prijavom kasni, frilenseri na ostvarene prihode treba da obračunaju kamatu od dana dospelosti obaveze do dana plaćanja i tako izmire uvećanu poresku obavezu.

Frilenseri su do 30. aprila imali rok da predaju poresku prijavu i plate porez za prvi kvartal ove godine, za drugi kvartal do 30. jula, dok je rok predaje poreske prijave za četvrti kvartal do 30. januara 2025. godine.

Radnici na internetu mogu da izaberu jedan od dva modela po kojima im se obračunati iznos poreza i doprinosa za jedan kvartal koji treba da plate.

Prema modelu A, ako zarade do 103.296 dinara u kvartalu, frilenseri ne plaćaju porez. Za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) plaća se 24 odsto, za zdravstveno osiguranje 10,3 odsto, odnosno minimalno 5.497 dinara.

Porez na prihode prema ovom modelu iznosi 20 procenata.

Frilenseri mogu da izaberu i model B pri obračunavanju obaveza za jedan kvartal i on sadrži normirane troškove od 34 odsto i neoporezivi iznos od 62.300 dinara.

Porez je u ovom slučaju deset odsto, a doprinosi za PIO 24 odsto na oporezivi deo prihoda, dok zdravstveno osiguranje i za ovaj modela iznosi 10,3 odsto, odnosno najmanje 5.497 dinara kvartalno.

Prema ranijim podacima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) frilenseri su za ostvarene prihode u drugom kvartalu podneli 3.288 poreskih prijava, a za prvi i drugi kvartal ukupno je podneto 6.685 poreskih prijava.

Podaci NALED-a pokazuju da je broj podnetih prijava za prvi i drugi kvartal ove godine porastao za 21 odsto u odnosu na prvi i drugi kvartal 2023. godine.

BONUS VIDEO:

SVETSKO PRVENSTVO U TANGU: Pogledajte plesače kako se takmiče u najzanosnijem plesu