ZNANJE NAJBOLJIH U "VODIČU ZA LIDERSTVO" Spark Hub okupio najuspešnije u stvaranju profila budućnosti

PRVA i jedinstvena platforma za kreiranje lidera srpskog biznisa za 21. vek Spark Hub održala je juče svoju prvu godišnju konferenciju u beogradskom hotelu "Hilton", pod nazivom "Stvaranje liderstva za budućnost".

Ovaj događaj je okupio vrhunske lidere iz najuspešnijih kompanija na CEO i CHRO nivou, odnosno generalne direktore i direktore koji su zaduženi za upravljanje ljudskim resursima, kao i vodeće ljude iz različitih institucija, akademske zajednice i sporta koji su nastupali kao mentori i govornici.

Konferencija je organizovana sa idejom da se uz njihovu podršku unaprede liderske veštine i motivišu budući talentovani lideri da uče od onih koji to već jesu u našoj zemlji, regionu i svetu. Osnivači platforme Spark Hub su dve iskusne srpske liderke u oblasti ljudskih resursa Sanja Jevđenijević, partner u kompaniji HR Xcel, i Žaklina Teofilović, direktorka ljudskih resursa u MTU Maintenance Srbija.

One su u uvodnom izlaganju ukazale ne izazove koji stoje pred savremenim liderima, a među kojima su nedostatak kvalifikovane radne snage, stalne promene zbog kojih je potrebno kontinuirano unapređivanje veština, znanja i načina razmišljanja, dok je s druge strane neophodno to znanje preneti novim generacijama koje imaju potpuno drugačija očekivanja. Upravo zato, kako su navele, nastala je ideja da naprave Spark Hub, kao platformu putem koje će svi moći da razmenjuju mišljenja, uče jedni od drugih i na kraju da svi zajedno stvore to liderstvo koje je potrebno da bi se krenulo napred.

Takav je bio i rezultat jučerašnje jednodnevne konferencije. U interaktivnom radu mentora, generalnih direktora i direktora za ljudske resurse sa učesnicima događaja, među kojima su bili i paneli, kviz, kao i Leadership cafe, dobijeni su kreativni odgovori na pitanja kakav je lider budućnosti, koje veštine treba da poseduje i kako će ga organizacije graditi i osnaživati.

Od njih će biti kreiran dokument "Vodič za razvoj liderstva", koji pruža specifične smernice za biznis lidere 21. veka i ostaje kao zaostavština.

Otvarajući Spark Hub, Gabrijela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, istakla je da liderstvo u savremenom društvu nije samo pozicija i titula, već je to način života i pristup koji omogućava da se motivišu drugi ka zajedničkim ciljevima.

- Savremeni lideri suočavaju se sa globalnim izazovima, brzim promenama, kako na tržištu, tako i na polju razvoja društva u celini - ukazala je Grujićeva. - Zbog toga je liderstvo postalo dinamično, prilagodljivo i usmereno na rešavanje kompleksnih problema. Profesor doktor Isak Karabegović, član Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, poručio je da se ne treba plašiti novih tehnologija i promena. On je istakao da, iako svaka nova tehnologija ugasi neke poslove, ona, takođe, stvori mnogo novih radnih mesta. O veštinama neophodnim za savremene biznis lidere juče su govorili upravo oni koji su svojim uspesima i jedinstvenim karijerama zadivili Srbiju, region i svet.