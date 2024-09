VESIĆ: Odlični sastanci sa CRIC i Šandongom u Guangdžou (FOTO/VIDEO)

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je imao odlične sastanke sa kineskim kompanijama Šandong i Čajna relvej Internešnal kompani i poručio da može sa zadovoljstvom da kaže da će se graditi pruga između Pančeva i Subotice koju je obećao predsednik Aleksnadar Vučić.

Foto: Novosti

- Uspeli smo da pronađemo rešenje za finansijski model, što je važno, i dobićemo očigledno nove puteve i brze sobraćajnice, i ove dve kompanije ostaće da rade u Srbiji, a zaista to zaslužuju, jer su sjajne kompanije - rekao je Vesić novinarima u Guangdžou.

On je istakao da su to najbolje kineske kompanije koje rade najviše projekata u Srbiji.

- Što se tiče kompanije China Railway International Company, ona će završiti brzu prugu 25. novembra, onako kako je predsednik Aleksandar Vučić i tražio, to su i danas potvrdili na sastanku, tako da ćemo 25. novembra biti spremni da krenemo sa prvim vozom između Novog Sada i Subotice, to je novih 108 kilometara brze pruge, tako da ćemo sa ovih 76 ukupno imati 184 kilometra brze pruge - rekao je Vesić.

Kako je dodao, pronađeno je rešenje za finansiranje rekonstrukcije pruge između Pančeva i Subotice, tako da će se oni uklopiti u ograničenja koja postoje zbog MMF.

- Nastaviće da rade, tako da ja očekujem da ćemo u narednih mesec do mesec i po dana potpisati ugovor za rekonstrukciju te pruge. To je 200 kilometra pruga, plus prema Kikindi i rumunskoj granici i tako će konačno ta pruga biti modernizovana, elektrificirana i biće za brzine od 120 kilometara na sat što je mnogo bolje nego do sada - rekao je Vesić.

Foto: Novosti

Pored toga, kako je rekao, rade i na projektima rekonstrukcije pruge između Sombora i Vrbasa, to je 53 kilometra, i još 150 kilometra pruge Novi Sad-Bogojevo-Subotica.

- Radimo i projekat za rekonstrukciju pruge Beograd-Vršac-Rumunska granica. Sve važne pruge u Vojvodini će biti sa najmanjom brzinom od 120 km na sat i u Vojvodini će pruge biti potpuno modernizovane i to je nešto što smo zaista mogli da sanjamo pre deset godina - naveo je Vesić.

On je rekao da je kompanija takođe dobila i evropske sertifikate radeći projekte u Srbiji, pa sada mogu da rade i bilo gde u Evropi.

- To je i za nas važno jer mi smo zemlja koja će postati pre ili kasnije članica Evropske unije, ali za njih je važno jer su tako otvorili za sebe mnogo veće tržište - rekao je Vesić.

Kompanija Šandong, prema njegovim rečima, radi dva velika projekta u Srbiji.

- Jedan se završava u septembru sledećeg godine, to je Dunavski koridor, i taj koridor će biti završen u septembru sledećeg godine, devet meseci pre roka i to je nešto što su mi takođe potvrdili - rekao je Vesić.

Pored toga rade Autoput Beograd-Zrenjanine-Novi Sad, to je dužina 104 kilometra i trenutno su pred potpisivanjem dva memoranduma koje je odobrila naša vlada.

- Prvi je za izgardnju pešačkog biciklističkog mosta u Novom Sadu. To je most koji ima samo stubove i koji treba da bude još jedna atrakcija. To je treći most u Novoj Sadu koji gradimo i taj ćemo ugovor popisati. I takođe ćemo popisati ugovor za drugu fazu rekonstrukcije Aerodroma Konstantin Veliki - rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, prva faza je završena, sada se ruši stara zgrada, radi se novi kontrolni toranj, širi se sletno-poletna pista, pravi se novo mesto za parkiranje aviona pa će taj aerdorom moći da primi 1,5 miliona putnika.

- Pored toga, saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar će biti spremna za ugovaranje sredinom sledeće godine, a njena dužina je više od 90 kilometara - dodao je ministar.

Vesić je rekao i da će se uraditi cela mreža autoputeva i brzih saobraćajnica u zapadnoj Srbiji.