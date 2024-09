KIRIJE U NOVOM SADU STIŽU BEOGRADSKE: Studenti podigli tražnju, garsonjera u centru prestonice 400 evra

Prema podacima specijalizovanog sajta za nekretnine "4zida", u Beogradu i Novom Sadu prosečan zakup stanova poskupeo je za oko sedam odsto, u Nišu za pet, a u Kragujevcu za oko 10 odsto.

- Studentski život najviše košta u Beogradu gde je cena garsonjere u proseku oko 300 evra, za jednosoban stan je potrebno izdvojiti 390 evra, jednoiposoban 470, a za stanove većih struktura od 680 do više od 1.500 evra - kaže za "Novosti" Aleksandra Mihajlović sa sajta "4zida". - Novi Sad se po visini cena sve više približava prestonici i ovde za garsonjeru student treba da izdvoji mesečno oko 270 evra. Onima koji budu pohađali fakultet u Nišu samo za stan biće potrebno oko 220, a u Kragujevcu 175 evra. Kirija će koštati najmanje studente u Subotici, gde je mesečni zakup garsonjere oko 170 evra.

Cene se razlikuju u zavisnosti od lokacije, kvadrature i opremljenosti nekretnine. Govoreći o zakupu stanova u nekim od najpopularnijih beogradskih naselja zbog blizine fakulteta Mihajlovićeva kaže da studenti Mašinskog i Elektrotehničkog uglavnom traže smeštaj u okolini Vukovog spomenika.

- Garsonjere u obližnjim zgradama u ovom delu grada sada u proseku koštaju oko 400 evra - navodi naša sagovornica. - Prosečna cena jednoiposobnih stanova je oko 600, a dvosobnih oko 680 evra.

Takođe se, kako dodaje, traže i garsonjere na Voždovcu u okolini Fakulteta organizacionih nauka, Saobraćajnog i Fakulteta političkih nauka, gde se iznajmljuju po ceni od oko 300 evra, dok se stanovi veće kvadrature kreću od 350 do 750 evra.

- Studenti Šumarskog fakulteta najčešće traže stanove na Banovom brdu i okolini, a u ovom naselju za garsonjeru će ove godine morati da izdvoje oko 300 evra, dok je kirija za jednoiposoban stan oko 478 evra - kaže naša sagovornica. - Iako se u Mirijevu i na Karaburmi ne nalaze fakulteti, ova dva naselja su zbog blizine grada i povoljnijih cena stanova takođe među popularnim lokacijama za stanovanje među studentima. Garsonjera na Karaburmi se izdaje u proseku za oko 260 evra, dok je u Mirijevu slična cena, oko 265 evra.

Ona navodi da je u ovom periodu došlo do značajnog porasta potražnje za stanovima među studentima, što je očekivano s obzirom na završetak prijemnih ispita i početak priprema za novu akademsku godinu.

- U avgustu studenti aktivno traže smeštaj pre početka predavanja - kaže Mihajlovićeva. - Možemo reći da je potražnja sezonskog karaktera, s jasnim vrhuncima u periodima početkom jula, odmah nakon prvog upisnog roka, kao i u drugoj polovini avgusta, kada se veliki deo studenata aktivira u potrazi za stanovima.

Prema njenim rečima, podaci iz prethodnih godina ukazuju na to da postoji velika verovatnoća da će kirije u septembru dodatno porasti, posebno u Beogradu i Novom Sadu, gde je potražnja za stanovima najizraženija.

- U ovom mesecu najveći broj studenata dolazi u gradove zbog početka akademske godine, što dodatno povećava pritisak na tržište nekretnina - ukazuje Mihajlovićeva. - Savetujemo studentima da ne odlažu traženje stana, jer bi cene mogle da budu još više kako se približava početak semestra.

ZA SOBU NIKO NE PITA

STUDENTI uglavnom traže garsonjere ili veće strukture stanova ukoliko odluče da se udruže i imaju cimere i na taj način podele troškove kirije, režija, hrane. Retko ko se opredeljuje da iznajmi sobu, a sve je manje i takvih ponuda u oglasima.

- Promenio se stil života i navike mladih, oni žele udobnost i privatnost, a to mogu da imaju samo ako iznajme ceo stan - kaže Aleksandra Mihajlović. - Osim toga, ponuda stanova je značajno porasla, što je dovelo do šireg izbora i pristupačnijih cena za celu jedinicu, umesto samo jedne sobe. Uz to, sve su ređi stanodavci koji žele da izdaju samo jednu sobu.