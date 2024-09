VESIĆ OBIŠAO RADOVE U KRAGUJEVCU: Asfaltira se Severna obilaznica

NA Severnoj obilaznici oko Kragujevca, velikom infrastrukturnom projektu, počelo je asfaltiranje prvih 5,5 kilometara, od petlje Petrovac do petlje Jovanovac. Ova deonica je posebno važna za Kragujevac jer se nova industrijska zona nalazi upravo tu, a to će omogućiti dolazak novih investitora.

Foto : GK

Severna obilaznica je i strateški važna saobraćajnica koja Kragujevac povezuje sa auto-putem Beograd – Niš i priključuje ga na Moravski koridor, kao i sve druge važne puteve.

- Ova deonica biće u funkciji do sredine sledeće godine. U planu je da se da do kraja 2025.godine u funkciju stavi prvih 11 kilometra sve do petlje Topola, što je značajno i za ljude koji dolaze iz tog dela Šumadije. Time će polovina Severne obilizanice, koja je ukupne dužine 22 kilometra, biti u upotrebi - izajavio je Goran Vesić, ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, koji je zajedno sa Nikolom Dašićem, gradonačelnikom Kragujevca i Zoranom Drobnjakom, direktorom JP „Srbija Putevi“, obišao radove na Severnoj obilaznici.

Foto : GK

Govoreći o investicijama u javnu infraskturu iz državnog budžeta na području Kragujevca, ministar Vesić je rekao da su započeti i radovi i na pruzi Sobovica – Lužnice, a počelo se i sa izradom projekta rekonstrukcije pruge Kragujevac – Kraljevo, koja će biti elektrificirana i predviđena za brzinu od 120 kilometara na čas. Kragujevac će biti prioritet i kada je reč o izgradnji Fabrike za preradu otpadnih voda.

Rasteperećenje od teškog saobraćaja u gradu je još jedan važan aspekt ovog projekta, jer će gradske saobraćajnice i naselja u centru grada osloboditi prolaska teških kamiona.