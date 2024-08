POVEĆANJE MINIMALCA 13,7 POSTO: Po prvi put minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu (VIDEO)

MINIMALNA cena rada za 2025. godinu iznosi 53.592 dinara, što je za 13,7 odsto više od minimalca za ovu godinu, dogovoreno je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES), koja je održana u Palati Srbija.

Foto: Novosti

Saopštavajući novi iznos minimalca, premijer Miloš Vučević je rekao da je ovo prvi put posle šest godina da se odluka donese kroz dijalog, a ne da je vlada donosi jednostrano.

- Sa ponosom mogu da obavestim javnost da posle šest godina imamo postignut dogovor kolika će biti mininalna zarada. Posle šest godina vlada neće jednostrano donositi odluku. Povećanje minimalne zarade iznosi 13,7 posto, 308 dinara po času, 53.592 dinara mesečno. Minimalna zarada u 2025. godini pokriva minimalnu potrošačku korpu, to se po prvi put dešava. To je ozbiljno povećanje, ponovno dvocifreno povećanje uz sve ove okolnosti koje se dešavaju u svetu, u regionu, naravno i u Srbiji. Mislim da je ovo ozbiljan ekonomski rezultat - kazao je Vučević.

- Prvi put ćemo imati da minimalac pokriva minimalnu potrošačku korpu koju danas imamo, a reč je o podacima za maj. To nikada do sada nismo imali, a ako budemo sa predsednikom republike uspeli da dogovorimo veliku akciju smanjenja potrošačke korpe i bitnih životnih namirnica, mislim da će ovaj rezultat biti još značajniji za naše građane - naglasio je premijer.

Mali: Veliku stvar smo uradili

Ministar finansija Siniša Mali ocenio je da je velika stvar što je odluka o visini minimalne zarade doneta konsenzusom i što ona pokriva minimalnu potrošačku korpu.

- Veliku stvar smo uradili. Ovo će imati veliki uticaj i na pregovore u narednim godinama. Za narednu godinu idemo na povećanje minimalca 13,7 odsto, vrednost radnog časa raste na 308 dinara, minimalna zarada 457 evra, 53.592 dinara - rekao je Mali.

Ministar je podsetio da je 2010. godine minimalna zarada u Srbiji bila 15.700 dinara.

- Sada idemo na 53.592 dinara. I tu smo potpuno u dinamici da ispunimo obećanje koje smo dali kroz program Srbija 2027, da će minimalna zarada biti 650 evra do kraja 2027. godine. Ono što je posebno važno je što ćemo kroz ovu visinu minimalne zarade pokriti visinu minimalne potrošačke korpe iz maja meseca ove godine. Taj cilj koji smo zacrtali još pre par godina zajedno i sa predstavnicima sindikata i s Unijom poslodavaca, da dođemo do trenutka kada nam minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu, upravo ovim dogovorom i ovim konsenzusom danas ispunjavamo - rekao je on.

Ministar dodaje da Srbija vodi odgovornu ekonomsku politiku.

- Obe preporuke EU sa ovim povećanjem mi ćemo ispuniti. Hoću da građanima Srbije pročitam nekoliko brojki. Od 2020. traje najveća svetska ekonomska kriza, korona, sukob u Ukrajini... Minimalna zarada od tada porasla je 37,8 odsto. Kroz povećanje minimalne zarade učestvujete u povećanju prosečne zarade. Nismo zaustavili nijednu investiciju, sa druge strane. Imate nikada veće direktne strane investicije. Čuvamo i jačamo životni standard građana, a izlazimo u susret poslodavcima. Nije slučajno da imamo rekordno istorijski nisku nezaposlenost i rekordno istorijski visoku zaposlenost.

Foto: Novosti

Mali o projektu Jadar

Ministar Mali istakao je da je projekat Jadar ozbiljna razvojna šansa za našu zemlju.

- Rekao sam više puta, smatram da je to velika razvojna šansa, gledamo ceo lanac vrednosti. Prema studiji, reč je o 10 i 12 milijardi evra na godišnjem nivou, sa zapošljavanjem do 20.000 ljudi. Znate koliko bi taj rast BDP uticao dalje na plate, penzije… Molimo građane za strpljenje, uradićemo sve studije, sve analize. Veoma odgovorno pristupamo svakom problemu, svakoj razvojnoj šansi. Ozbiljno ćemo se posvetiti ovom projektu i o svemu obavestiti građane - kazao je Mali.

Vučević o porukama iz Hrvatske

Premijer Vučević izjavio je da se time što su u Hrvatskoj osuđeni pevači grupe "Jandrino jato" jer su pevali srpske patriotske pesme, direktno krše elementarna i osnovna ljudska prava.

- Šalju nam signal da čudna pravila i vrednosti važe u EU. I čini mi se potpuno suprotno od onoga kako mi razumemo pravile i vrednosti EU. Ovo je direktno kršenje elementarnih ljudskih prava, ali to traje u kontinuitetu. Nažalost, u Srbiji se više kuka za Severinom nego za jednim Srbinom koji je uhapšen ili stradao. Ovde će vam mnoge nevladine organizacije mnogo više žaliti za jednom grančicom, a nikada nećete čuti da osuđuju teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, nikada - rekao je Vučić.

- A što se tiče Jandrinog jata, mnogi moji prijatelji Krajišnici vole tu grupu, a ja lično baš volim pesmu Marširala kralja Petra garda, to je jedna slobodarska pesma. A da nas sve podsetim, a i ove koji proganjaju one koji pevaju tu pesmu, da je taj kralj Petar doneo slobodu i ovima koji danas hapse zbog te pesme. Oni danas, da njega nije bilo, ne bi imali državu. Verovatno je to vid zahvalnosti - rekao je Vučević.