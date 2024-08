KAMALA HARIS KAO SLEPI MIŠ: Potpredsedica SAD napravila najveću grešku u svojoj predizbornoj kampanji

POTPREDSEDNICA SAD Kamala Haris napravila je najveću grešku u svojoj predizbornoj kampanji: otkrila je Amerikancima svoje planove, rekao je voditelj Foks njuza Džesi Voters.

Kamala Haris / Foto EPA

On kaže da Kamalina ideja o zamrzavanju cena hrane pokazuje da je ona „slepa kao slepi miš“ u smislu njene ekonomske vizije.

- Princeza je jednostavno mahnula svojim magičnim štapićem i puf! — vekna hleba košta 2 dolara 50 centi. Zašto se niko drugi nije setio toga? Pa, u stvari, mnogi ljudi su došli do takvih zaključaka. I svaki put se to ispostavilo kao katastrofa. Pre 2.000 godina, rimski car Dioklecijan je uveo kontrolu cena, a kršenja su bila kažnjiva smrću. Kao rezultat toga, cene su porasle i trgovci su počeli da prodaju robu na crnom tržištu. I u Sovjetskom Savezu su to pokušavali da urade, a sve se završilo redovima za hleb - rekao je Voters.

Čak je i predsednik Nikson odlučio da pokuša da zamrzne cene hrane, podseća voditelj.

- Niksonovo zamrzavanje cena stvorilo je nestašice i još veću inflaciju. I posle 90 dana ga je otkazao. U Venecueli, Ugo Čavez se upustio u socijalističko rasipanje novca zbog čega su cene hrane naglo porasle. Ali imao je iste ideje kao i Kamala Haris, uključujući ograničavanje cena hrane. Kao rezultat toga, Venecuela, jedna od najbogatijih zemalja na svetu, postala je jedna od najsiromašnijih. Ideja kontrole cena nije ništa novo. To je samo loša ideja - objasnio je on.