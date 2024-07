INOSTRANI GOSTI PREPOZNALI SRBIJU KAO ATRAKTIVNU DESTINACIJU: Od turizma u kasi 803 miliona evra

PROŠLOGODIŠNjI kontinuitet, kada je Svetska turistička organizacija Srbiju prepoznala kao prvu po procentualnom rastu deviznog priliva od turizma u celom svetu, nastavljen je i u prva četiri meseca ove godine. Čak 22 odsto bio je veći nego lane, odnosno kasa naše zemlje imala je dohodak od 803 miliona evra. Ovaj podatak govori da su inostrani gosti prihvatili Srbiju kao atraktivnu turističku destinaciju, jer su upravo oni većinom generisali prihod.

Foto Arhiva

Prema rečima direktorke Turističke organizacije Srbije (TOS), od početka godine do maja, u Srbiji je broj noćenja stranih turista povećan za osam odsto i zabeleženo je blizu 4,8 miliona noćenja.

- Veoma je važno to što je ovaj trend rasta kontinuiran i verujemo da će se tako nastaviti do kraja godine, zbog čega smo optimisti da možemo očekivati još jednu rekordnu godinu za srpski turizam - rekla je Labović. - Porast prihoda mnogo znači, jer je turizam u vrhu kada je reč o uslugama izvoza. Mi smo ta grana naše ekonomije, a država je to prepoznala i zato se kontinuirano ulaže u turističku infrastrukturu. Time se postavljamo još više na turističkoj lestvici, a gosti iz drugih zemalja duže ostaju kada dođu i odlučuju se za nekoliko kraćih odmora.

Po ostvarenom broju noćenja prednjače turisti iz Rusije, slede posetioci iz Turske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kine, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Hrvatske i Nemačke.

Nacionalna kuća PO prvi put, Srbija će imati nacionalnu kuću za vreme Olimpijskih igara. Osim na sportskim terenima, naša zemlja biće predstavljena na drugačiji način, osvrćući se na prošlost i korene. - Predstavićemo se kao turistička destinacija i pokazaćemo naše turističke proizvode kroz različite materijale i razgovore. Francuzima ćemo se predstaviti kroz posebno organizovan događaj, pošto imamo prostora za veći rast na njihovom tržištu.

- Dolaze nam gosti sa dalekih tržišta, i tu imamo prednost. Za Kinu smo pristupačni jer imamo dobre bilateralne odnose, direktne letove i ukinuli smo vize. Cela Evropa čeka povratak kineskih turista, a nama su se vratili - ističe Labović.

Srbiji su važni i gosti iz Zapadne Evrope, pogotovo iz Turske. Zato se njima prilagođavaju promotivne kampanje i, kako kaže direktorka TOS, obraćamo im se turističkim proizvodima koji su njima interesantni. Gotovo po pravilu, inostrani gosti najviše noćenja realizuju baš u glavnom gradu - više od 70 odsto.

- Stranci vole aktivan odmor i kulturno-istorijsko nasleđe. Osim za Boegrad, odlučuju se za Zlatibor, Kopaonik, Vrnjaččku i Soko banju, a rado posećuju i Frušku goru. S druge strane, domaćim turistima na prvom mestu su banje pa planinski centri - kaže Labović.

Navike turista su se promenile od izbijanja pandemije. Mesecima unapred planiranje putovanja otišlo je u prošlost, pa se turisti radije opredeljuju za nekoliko kraćih odmora. Tu je prilika za Srbiju, jer je celogodišnja destinacija.

- U kalendaru događaja imamo nekoliko stotina registrovanih manifestacija, koje su turistima interesantne. Neki gosti dolaze baš zbog njih, dok su drugima one doprinele doživljaju naše zemlje. Imamo događaje za različite ukuse i potrebe, međiunarodno priznate poput Guče, Bir festa i Egzita, a turistima je potrebno da imaju sadržajan odmor - zaključuje direktorka TOS.