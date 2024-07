RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI "VOŽD KARAĐORĐE" DO KRAJA GODINE: Pola sata od Beograda do Aranđelovca

POLOVINOM novembra biće izdata građevinska dozvola za brzu saobraćajnicu "Vožd Karađorđe", a radovi bi mogli da počnu već do kraja godine. Od novca u budžetu zavisi kada će tačno radnici izaći na teren. Ovo je najavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Ilustracija V. N.

- Vlada je usvojila plan posebne namene za prvi deo brze saobraćajnice, koji počinje od Malog Požarevca, veze između autoputa Beograd - Niš, zatim do Mladenovca, prolazi pored Sopota, od Mladenovca do Aranđelovca, Orašca i do Čibutkovice, odnosno do Lazarevca - rekao je Vesić.

Dužina ovog dela je nešto više od 82 kilometra, a posle je u planu da se nastavi prema Rači i Lapovu, što će biti drugi deo brze saobraćajnice. Ministar je rekao da je prilikom usvajanja ovog plana razgovarano i sa građanima i da je dosta primedbi usvojeno. Između ostalog, ukinut je krak prema Topoli koji je bio predviđen prvim planom.

Predviđeno je da radovi budu gotovi do polovine 2026. godine.

- To će značiti potpuno drugačiji način života i u Topoli, Aranđelovcu, u čitavoj Šumadiji, zato što će se od Beograda do Aranđelovca dolaziti za manje od pola sata, i to komfornim putem - rekao je Vesić.