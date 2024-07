SRBIJA KUPILA PET TONA ZLATA Vučić: Osiguravamo se za teška vremena koja nam predstoje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na TV Pink. Predsednik je saopštio da

Foto AP

- Republika Srbija, Narodna banka Srbije je u petak kupila 5 tona zlata. Za to smo platili 350 miliona evra. Sada imamo 46,5 tona zlata u vrednosti od preko 3,3 milijarde evra, to je za nas dodatak u finansijskoj sigurnosti koju smo već obezbedili. Hoćemo da budemo sigurni i u najteža vremena. I tek ćemo da kupujemo. Da kupujemo zlato svakim viškom novca koji budemo imali. Da time dodatno osiguramo naše rezerve i da se time dodatno osiguramo za teška vremena koja nam predstoje, a koja ja kao predsednik republike predviđam i to je dobra vest za građane - rekao je Vučić i čestitao na ovome Narodnoj banci Srbije.

Foto Printskrin TV Pink