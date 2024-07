MINISTRI VESIĆ I RADULOVIĆ U BIJELOM POLJU: Otvorili zajedničku železničku stanicu Srbije i Crne Gore (FOTO)

PRESECANjEM vrpce, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić i ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Filip Radulović otvorili su zajedničku železničku stanicu u Bijelom Polju.

Foto Novosti

Na železničkoj stanici u Bijelom Polju biće samo jedna zajednička policija, uz jedan carinski postupak, što znači dvostruko brži prelazak granice.

-Veoma sam srećan što se danas nalazim u Bijelom Polju, da sa kolegom Radulovićem otvorim zajedničku stanicu, ali i što smo mogli da pričamo o zajedničkim saobraćajnim projektima između dve države, rekao je Vesić novinarima.

Vesić ukazao da činjenica da će putnici imati jedan carinski postupak, kao i obe policije na jednom mestu, znači dvostruko kraće zadržavanje na granici, što je najveća dobit.

-Nadam se da ćemo ići u dalju realizaciju, jer ima mnogo stvari koje možemo da radimo, poput fitosanitarne inspekcije. Bolje da radimo zajednički stvari koje su dobri za ljude, da putuju boljom, modernom prugom ili putevima, da omogućimo da dve zemlje mogu da sarađuju, istakao je.

Vesić je ukazao da je najveći saobraćajni infrastrukturni projekat dve zemlje pruga Beograd - Bar, koja je građena 1976. godine.

Foto Novosti

-Nažalost, nije se mnogo ulagalo u nju poslednjih godina. Mi smo u Srbiji rekonstruisali deo od Rssnika do Valjeva i sada u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan tražili smo finansiranje projekta rekonstrukcije nastavke pruge, dužine skoro 210 kilometara, od Valjeva do Vrbnice. U okviru naših projekata koje ćemo raditi ova pruga je prioritet zajedno sa prugom između Niša i Skoplja koja je brza pruga za brzine od 200 kilometara na čas. Kada budemo rekonstruisali tih naših 210 kilometara kroz Srbiju i Crna Gora bude uradila svoj deo imaćemo potpuno rekonstruisanu prugu Beograd - Bar što će biti zhnačjano za prevoz robe i ljudi. Imaćemo brže vozove i više putnika. Videli smo to na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad, gde imamo 12.000 ljudi koji se dnevno voze tom prugom. Kada napravimo dobru prugu i ljudima damo dobre vozove onda se voze vozovima, objasnio je ministar.

Sa crnogorskim kolegom konstantovao je da EU prioritet daje prugarama i dogovoreno je da u narednom periodu dve zemlje pokušaju da dobiju što više novca za izgradnju pruga, jer je to ekološki način prevoza, koji ima veći kapacitet od drumskog prevoza. Kada je reč o auto-putu, Srbija će do kraja godine završiti auto-put do Požege, dok ostaje jedan tunel koji će biti gotov do maja. Zatim će se, dodao je, krenuti sa izgradnjom poslednjih 107 kilometara kroz Srbiju, prema Boljarima.

-Srbiju je važno da sagradi auto-put do Crne Gore. Razmišljamo o različitim modalitetima saradnje jer u Crnoj Gori ostaje 50-ak kilometara koji moraju da se završe do granice sa Srbijom. Taj auto-put će značiti bolji život za sve ljude. Bićemo bolje povezani, a to donosi razvoj privrede. I na tom auto-putu imaćemo integrisani granični prelaz, rekao je Vesić.

Zahvalio je "Monteputu" i "Putevima Srbije" koji su uspeli da naprave projekt integrisane putarine, što je olakšanje za putnike, ali i dokaz kako dve zemlje mogu zajednički da rade.

-Srećan što smo sa napravili taj projekat i siguran sam da ćemo u budućnosti imati i druge zajedničke projekte, rekao je Vesić.

Dodao je da zajednička kompanija SMATSA, radi dobro, ali može i mnogo bolje.

-Imamo sve više avio preleta, zbog situacije u Evropi i svetu. To znači sa SMATSA može mnogo više da investiru u infrastrukturu kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Dve Vlade su se dogovorile da napravimo radnu grupu kako bismo promenili osnivački akt koji mora da se menja jer je potpisan pre 12 godina kako bi ova naša zajednička kompanija bila još snažnija, rekao je Vesić.

Foto Novosti

Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Filip Radulović istakao je da je zajednički cilj što efikasniji granični prelaz, kako bi se što manje vremene trošilo na granici.

-Želimo da se što bolje povežemo sa susednim državama, u ovom slučaju sa Srbijom. Ovo je samo još jedan dokaz da je ova vlada stoji iza železničkog sektora, rekao je Radulović i dodao da će sledeće godine početi rekonstrukcija pruge od Bara do Golubovaca.

Preneo je da je sa ministrom Vesićem razgovarao pre svega o državnim putevima, o modalitetima kako se može nastaviti auto-put Bar-Boljare.

-Ima prostora za unapređenje i investicije, naravno i kada je reč o pruzi od Beograda do Bara. Imaćemo više sastanaka u bliskoj budućnosti, a sve u cilju da se unapredi infrastruktura između dve prijateljske države, naveo je Radulović.

Dirketor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek rekao je da Transportna zajednica sa vladama Crne Gore i Srbije radi na unapređenju železničke infrastrukture i smanjenju vremena čekanja na granicama u regionu.

-Veoma sam ponosan na uspeh zbog koga smo se danas okupili. Čestitao vladama Srbije i Crne Gore, dvojici ministara, Evropskoj komisiji i Transportnoj komisiji na zajedničkoj realizaciji važnoh projekta. Svedoci smo da neadekvatne transportne mreže i nedostatak koordinacije ozbilno ograničavaju povezanost regiona, kao i sa EU. Zato rešenje ovih pitanja zahteva ulaganja u infrastrukturu i bolju saradnju suseda, rekao je Zakonjšek.

Poručio je da stanica u Bijelom Polju već postaje sjajan primer za ceo region

-Pod jednim krovom nadležne službe će sarađivati i voz neće morati da staje dva puta. Omogućiće da teretni vozovi putuju bar sat vremena kraće od luke Bar, ali će privući i više putnika. Modernizacija pruge od Jadranskog mora do Srbije i do Beograda dovešće do bolje povezanosti luke Bar sa regionom, povećati bezbednost i kvalitet usluga u putničkom i teretnom saobraćaju, promovisaće železenički saobraćaj kao moderan vid saobraćaja, rekao je Zakonjšek.

Zamenik šefice Delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri rekao je da EU u potpunosti deli entuzijazam sa Srbijom i Crnom Gorom, kada su ovakvi projekti u pitanju.

-Ovaj rekonstruisani objekat postaće mesto na kojem će se brže i jednostavnije prelaziti granica. To će doprineti boljem povezivanju dve države, ali će i podstaći privredni razvoj, rekao je Seri i napomenuo da je železnički transport jedan od najvažnijih prioriteta Evropske unije.