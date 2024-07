NOVI DOM NA SELU DOBILO VIŠE OD 12.000 LJUDI: Bespovratna sredstva za kupovinu 3.015 kuća

ZA četiri godine akcije kupovine seoskih kuća za mlade do 45 godine dodeljena su bespovratna sredstva za kupovinu 3.015 kuća. To su bile prazne kuće, koje su danas domovi za više od 12.000 ljudi.

Foto: Foto Ministarstvo za brigu o selu

Ovo je danas rekao ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ističući da je veoma važno i da su to mladi ljudi, ispod 30 godina.

- To je jedna zaista impozantan poduhvat da 12.000 ljudi dobije svoj krov nad glavom – ocenio je Krkobabić. - To je recimo kao 12 Crnih Trava, opština u Srbiji koja ima 1.000 stanovnika ili kao jedna manja opština kao što je Rekovac.

Iznenađujuće je, kako dodaje, da jedna trećina tih mladih ljudi ide iz grada put sela i da to niko nije mogao da očekuje. On je naveo da se iznos koji ministarstvo odobrava za kupovinu kuća na selu kreće od 400.000 do 1,2 miliona dinara, dodajući da je najjeftinija kuća standardno u opštini Žitište.

- Cilj je da se sve prazne kuće koje su u upotrebljivom stanju i ispunjavaju osnovne kriterijume, useljavaju mladim, radno-aktivnim ljudima – rekao je Krkobabić. - Kad govorimo o populacionoj politici u Srbiji, ne postoji nijedna mera koja ovako munjevito menja demografsku sliku. To je posebno važno jer se mladi, aktivni ljudi dovode u sredine u kojima je starosna dob preko 60 godina.

On je naglasio da je u završnoj fazi i program, koji će ići na Vladu Srbije i kojim se pokreću sve one aktivnosti koje nedostaju u određenim selima i za koje će se davati bespovratna podsticajna sredstva do 10.000 evra.

- Mi ne izmišljamo aktivnosti, mladi ih pronalaze, da li je to autoelektričar, vulkanizer, frizerski salon, ili je to pekara, poljoprivredna apoteka, naći će mladi to sami, ali pre svega moraju da budu stručni, vešti za obavljanje toga – kaže Krkobabić. - Na taj način se kompletira i zatvara jedan krug za mlade ljude.