MALI PORUČIO: Ekspo će biti najveći događaj u svetu te godine

MINISTAR finansija Siniša Mali bio je gost u emisiji "Novo jutro" na televiziji Pink, i poručio je da će Ekspo biti najveći događaj u svetu 2027. godine i da je to sjajna šansa da se Srbija predstavi.

Foto: Prinkstskrin

- To je najveći događaj te godine u svetu - istakako je, dodavši da je Ekspo sjajna šansa da se predstavi Srbija.

- Mi očekujemo preko 120 zemalja da bude prisutno. Zato smo paralelno s Ekspom predstavili Srbija 2027. Ulažemo u zdravstvo, školstvo. Doći ćemo do 100 milijardi BDP-a. Nekada je bio 33 milijarde, čisto da uporedimo. Imamo jasno definisan cilj i od toga nećemo odustati - rekao je Mali.

Očekuje se da će 3 miliona ljudi doći u Srbiju zbog Ekspa.

- Već su gotovi šipovi, a na jesen krećemo da gradimo stanove, akva-park... - potvrdio je.

Pomenuo je da je povećana nagrada za zlatnu medalju za OI na 200.000 evra, za srebro na 100.000 evra, a bronzu 60.000 evra.

Ekspo je paradigma razvoja Srbije: grade se putevi, pruge...

Sport je važan

Ministar je rekao da se veoma mnogo ulaže u sport, jer je to šansa i za biznis. Pomenuo je i benefite koji se daju sportistima, o čemu je juče govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nova ulaganja

- Hoćemo da završimo mrežu auto-puta, hoćemo da imamo tu brzu prugu do Budimpešte, već idemo do Novog Sada, do Subotice biće gotova do kraja ove godine. Stizaćemo do tamo za sat i 10 minuta. Ulažemo i u železnice, one su veoma bitne, i ekološki prihvatljive, a donose i mnoge benefite građanima.

Niska stopa nezaposlenosti

Siniša Mali rekao je da u Srbiji imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti.

- Ne kažem da je sve idealno, ali preko 2 miliona i 300 ljudi u Srbiji je zaposleno, radi, prima platu, plaća porez i doprinose. To je najveći broj zaposlenih u istoriji na ovaj broj stanovnika. S druge strane, stopa nezaposlenosti je 9,4 odsto. 2012 godine je svaki četvrti bio bez posla.

Sačuvali smo makroekonomsku stabilnost. Nama je udeo javnog duga u BDP-u 49,45 odsto danas. Prosek evrozone je 89 odsto, a neke razvijenije zemlje od nas 120 odsto. Kada se poređaju svi makroekonomski pokazatelji, Srbija je svetla tačka u Evropi. To nije dovoljno, hoćemo još, zato imamo između ostalog i Ekspo, ali i sva nova ulaganja. Sve što radimo radimo da bi Srbija bolje živela.

Rastu plate i penzije

- Idemo na to da nam do kraja 2027. godine prosečna plata bude 1.400 evra. Da nam prosečna penzija i minimalna zarada budu 650 evra. Kada pogledate kako je to bilo 2012. godine... Prosečna plata bila je 330 evra, penzija 102 evra. Minimalna zarada 2011. godine bila je 15.700 dinara, danas je 47.154 dinara, i idemo dalje.