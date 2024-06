SERVISERI AUTO-KLIMA OBJAVILI NOVE CENE! Idu i do 20.000 dinara, najavljuju gužve

MNOGI su pohrlili ka auto-servisima kako bi dopunili i servisirali svoje klime. Još uvek nema gužvi, ali se očekuje da će ih biti pogotovo zbog toga što mnogi servisi ove godine još uvek nisu dobili sertifikate da to mogu raditi ili su u procesu sertifikacije.

Ilustracija/Novosti

Sveta Tadić, vlasnik jednog servisa rekao je za TV Prva da je cena servisa klime skočila ove godine, a razlog tome su poskupljenje gasa i sertifikat koji mnogi servisi još uvek nemaju.

Cene su skočile ove godine iz opravdanih razloga, cena gasa otišla je gore, ali i drugi problem koji se pojavljuje, a to je sertifikat koji nemaju svi, pa ni mi jer smo u procesu sertifikacije. Cene se kreću od 5.000 do 6.000 dinara za stari gas i nove stanice koje idu i od 18.000 do 20.000 dinara. Zakazuje se, ali napominjem da još uvek ne radimo - kazao je Tadić i dodao:

- U principu bi svake godine trebalo kontrolisati klimu ukoliko osetite da se nešto dešava, da nema dovoljnu jačinu, da nema hladnoću. To nije veliki izdatak, ali u svakom slučaju čuva i najvažnije je da osim što treba servisirati treba zanemiti filter. Ako to ne uradite onda smo džaba sve drugo radili. Tu se skupljaju raznorazne bakterije i sve ostalo. Obavezno pre svake sezone toplog vremena i uključivanje klime treba zameniti i frilter - naglasio je Tadić.

Servisiranje auto-klima prošlost?

Serviseri auto-klima masovno su počeli da sklanjaju klima stanice iz svojih autoservisa, o čemu je "Blic Biznis" prvi nedavno pisao, prestaju da pružaju uslugu servisiranja klima.

Aleksandra Đurišić, menadžerka Udruženja autoservisi Srbije objasnila je u aprilu za "Blic Biznis" zašto su se odlučili na ovaj potez i na koga će ukidanje ove usluge najviše uticati.

- Trenutne poteškoće da uskladimo poslovanje sa zakonskom regulativom najviše će uticati na vozače, jer će mnogima biti teško da pronađu autoservis koji može da pruži tu uslugu, objašnjava ona.

- Novonastala situacija već je uticala na cene kontrolisanih gasova. Od prošle nedelje kada su oni koji stavljaju u promet kontrolisane gasove dobili instrukcije od resornog Ministarstva da prodaju mogu vršiti isključivo pravnim licima koja imaju Sertifikat B, došlo je do poskupljenja. Kako je u ovom trenutku malo servisa koji mogu da pruže uslugu servisa klime na motornim vozilima, a interesovanje za ovom uslugom je najveće baš u mesecima pred nama, sigurno će i to uticati na cene.

U ovoj situaciji jedini koji imaju korist su nelegalni autoservisi koji se snabdevaju gasovima "na crno". Njih inspekcije ne kontrolišu i uvoj situaciji vide priliku za zaradu. Upozoravamo vozače da servisiranje klima u garažama koje nemaju adekvatno znanje i opremu može uzrokovati brojne dodatne probleme na vozilima, jer takozvano "dopunjavanje klime" koje nelegalni serviseri često predstavljaju kao servis klime, ne rešava probleme na samom klima sistemu, ukoliko ih ima, dodaje Đurišić.

(Prva.rs/Blic Biznis)