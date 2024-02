U REGISTAR "NE ZOVI", UPISALO SE 5.697 GRAĐANA: Stavili veto na pozive trgovaca

U REGISTAR "Ne zovi" se od 5. januara, kada je počeo da radi, upisalo 5.697 građana. Oni su na taj način iskazali da ne žele da primaju promotivne SMS i MMS poruke ili telefonske pozive trgovaca.

Foto M. Anđela

Kako navode u Regulatornom telu za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL, u kome se registar vodi, među prijavljenim građanima, više od polovine njih, preciznije 2.918 ili 51,22 odsto, korisnici su Telekoma. Drugi operater po broju upisanih je Jetel sa 1.611 ili 28,28 odsto, treći A1 sa 878 ili 15,41 odsto korisnika, a ostalih 290 ili 5,09 odsto su korisnici drugih operatera.

Registar je formiran u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača a svi operateri mobilne i fiksne telefonije su obavezni da svojim korisnicima omoguće da se upišu u registar i da ne dobijaju pozive trgovaca putem telefona i SMS ili MMS poruka u svrhu prodaje proizvoda ili usluga. Upis u registar "Ne zovi", kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, može da zatraži samo korisnik telefonskog broja, a zahtev se može podneti preko aplikacije, elektronskim putem ili podnošenjem zahteva u poslovnim prostorijama operatora.

- Potrošači koji podnose zahtev operatoru radi upisa telefonskog broja u registar, prvi put ne dostavljaju svoje lične podatke, jer oni već postoje u bazi operatora i pribavljeni su pri zaključenju ugovora - navode u resornom ministarstvu.

Formiranje registra "Ne zovi" obavezuje trgovce da, pre nego pozovu bilo koji broj, provere da li se on nalazi na listi onih koji ne žele da primaju pozive u kojima se nude roba ili usluge.Propisane su i novčane kazne za one trgovce koji pozivaju građane čiji su brojevi upisani u registar i one se kreću od 50.000 dinara za pravna lica, 8.000 dinara za odgovorna lica u pravnom licu, a za preduzetnika 30.000 dinara.

Na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine može se preuzeti obrazac zahteva za upis ili ispis iz registra Ne zovi.