SRBIJA NEMA PROBLEM SA DUGOM: Mali - Mnogo nam je bolja naplata PDV-a nego što smo očekivali

MINISTAR finansija Siniša Mali obraćajući se posle sednice Predsedništva SNS istakao je da Srbija nema problem sa javnim dugom.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kada imate veliki broj investicija koje trebaju da doprinesu rastu BDP-a i kvalitetu života građana Srbije, to je novac koji se koristi i o tome ne može niko ništa da na kaže jer se ulaže u ono što interesuje građane Srbije. Nemamo problem sa javnim dugom, kamatne stope su daleko niže od zemalja u okruženju. Ako treba da se zadužimo možemo. Ne zadužujemo se previše. Jedna ekskluzivna ifnormacija, mnogo nam je bolja naplata PDV-a u januaru nego što smo očekivali. I dalje nam ekonomija raste, dok je jedna Nemačka već ušla u recesiju. Imamo rekordnu zaposlenost, istorijski najveća brojka zaposlenih. Rekordno niska je nezaposlenost, rekordne strane investicije i devizne rezerve, zatim rezerve u zlatu i svaki makroekonomski indikator je povoljan i sada smo daleko ispred većih i razvijenijih zemalja. Važno je to da pronalazimo nove izvore rasta, kao što je EKSPO i veliki projekti o kojima će predsednik govoriti u subotu, to doprinosi rastu BDP-a, samim tim više novca u budžetu za povećanje plata penzija i neke naredne investicije i to je jedini održivi način razvoja koji sprovodimo nakon fiskalne konsolidacije - pojasnio je Mali.

