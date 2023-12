KORIDORI I BRZE TRASE SPAJAJU ISTOK I ZAPAD SRBIJE:Ubrzanim tempom i naredne godine nastavljaju se radovi na izgradnji državne i lokalne putne

NOVI kilometri puteva i pruga koji su proteklih godina građeni širom Srbije promenili su sliku naše zemlje. I narednih godina, kako obećavaju nadležni, ubrzanim tempom nastaljaju se radovi na izgradnji državne i lokalne putne i železničke infrastrukture.

Foto Tanjug

Tako će tokom 2024. još gradova i opština biti priključeno na mrežu naših auto-puteva i brzih saobraćajnica. To su Loznica, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Požarevac i Požega.

- Gde god smo izgradili put ili prugu, tu dolaze investitori, a to znači više radnih mesta za ljude koji žive u tim mestima, bolju saobraćajnu povezanost, razvoj turizma i lokalnih biznisa - kaže Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. - To pokazuje koliko je važno Srbiju saobraćajno povezati i izgraditi jer to znači veći BDP, što znači veće plate i penzije kako bi se ostvarilo obećanje predsednika Vučića da 2027. godine prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra.

Ministar je najavio da će, čim budu završeni radovi do Požege, početi izgradnja auto-puta prema Dugoj Poljani, što je veći deo auto-puta prema Crnoj Gori.

- Takođe, na predlog predsednika Vučića, projektujemo brzu saobraćajnicu Nova Varoš - Duga Poljana, što će omogućiti da Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, ali i Pljevlja ne ostanu "slepo crevo" kada se izgradi auto-put prema Crnoj Gori, već da sva ta mesta budu priključena brzom saobraćajnicom na mrežu auto-puteva - rekao je Vesić. - Sledeće godine nas čeka da nastavimo izgradnju obilaznice oko Beograda, sektor C, od Bubanj potoka do Pančeva.

Ilustracija V. N.

Izgradnju brojnih putnih pravaca koji će spojiti istok i zapad Srbije najavio je nedavno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da se ulaganja mere milijardama evra. On će danas obići radove na izgradnji brze saobraćajnice koja će spojiti severozapad sa severoistokom naše zemlje, Sombor i Kikindu, odnosno Bački Breg i Crnju. Investicija je vredna dve milijarde evra. Gradi se auto-put punog profila Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad, a Novi Sad se onda preko Fruškogorskog koridora, čija izgradnja je u toku, spušta do Rume. Auto-put Ruma-Šabac koji je pušten u saobraćaj se nastavlja brzom saobraćajnicom ka Loznici i Slepčević-Badovinci. Potpisani su ugovori i za 19 kilometara trase Kuzmin - Sremska Rača.

Prema rečima predsednika, za nekoliko meseci biće gotova brza saobraćajnica do Požarevca, koje se nastavljaju ka Gradištu i Golupcu. Obilaznica oko Kragujevca od 22 kilometra produžiće se preko Knjaževca u blizini Bumbarevog brda, do Mrčajevaca, kako bi se spojila sa Moravskim koridorom između Čačka i Kraljeva.

- Kada se završi do Požarevca, onda nam se otvaraju dva koridora. To je taj prema Crnoj Gori, za koji je potpisan ugovor i na kojem uskoro kreću radovi. To je preko Ivanjice, Sjenice do Boljara, od Duge Poljane do Nove Varoši ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu da bismo spojili ta dva koridora, jedan koji ide ka Prijepolju i jedan koji će ići ka Crnoj Gori, da bi oni između sebe imali komunikaciju i da nam Nova Varoš, Priboj i Prijepolje ne bi potpuno odumrli - naveo je Vučić.

Dodao je da veruje da će od Požarevca ka Kotromanu i Višegradu gradnja puta krenuti 2025. Završava se projekat i za brzu trasu Kraljevo - Novi Pazar, a put iz Mladenovca i Lazarevca ka Aranđelovcu, preko Topole, uz obilaznicu ka Rači i ka Topoli imaće jedan krak i ka Kragujevcu do Despotovca i zatim ka Boru.

- Naravno, kroz Toplicu, takozvani Koridor mira, to je ono što treba da uradimo, to će ići u punom profilu i preko Prokuplja i preko Kuršumlije, do Merdara, što će mnogo značiti za naš narod u Toplici i na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić.

On je najavio da je plan države da se u naredne tri godine potroše dve milijarde evra samo za lokalne puteve. Dodao je i da se uveliko radi na brojnim lokacijama železnice, kao i da se ubrzano gradi i pruga Beograd-Niš, jer "vozovi se vraćaju u modu".

"Ekspo" velika investicija

MORAĆEMO da uložimo mnogo novca, da podižemo novi grad. Izgradiće se 1.500 stanova za oko 3.000 učesnika "Ekspa", ali i kompletan novi sajam, a pritom će se sačuvati stari.

Takođe ćemo podići nacionalni stadion, ali i novi, veliki stadion za plivanje, vodeni stadion, koji će uz budimpeštanski, biti najmoderniji u Evropi. Podići ćemo pristan na Savi, vodom ćete moći da dođete do "Ekspa" - najavio je Vučić.