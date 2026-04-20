Srpska gejming industrija prihodovala 222 miliona evra, ali zapošljavanje usporava
INDUSTRIJA video-igara u Srbiji nastavila je rast i tokom 2025. godine, dostigavši 222 miliona evra prihoda među najuspešnijim kompanijama, dok su igre domaćih studija preuzete više od 300 miliona puta širom sveta.
Ipak, uprkos ovim rezultatima, sektor ulazi u period opreznijeg razvoja, uz smanjenje broja zaposlenih i rekordno nizak broj planiranih novih pozicija.
Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije, ukazao je da gejming industrija predstavlja jedan od najperspektivnijih segmenata domaće digitalne ekonomije i važan potencijal za dalji razvoj inovacija i izvoza.
Trendovi pokazuju da ovaj sektor održava rast, a na njega utiče AI, razvoj klaud kompjutinga, mobilnih i inovativnih rešenja. Dodao je da na globalnom tržištu i dalje dominiraju SAD, Japan i Kina.
Asocijacija industrije video-igara Srbije (SGA) osmu godinu zaredom objavila je godišnji izveštaj o stanju domaće gejming industrije, koji je premijerno predstavljen u Privrednoj komori Srbije.
Izveštaj je medijima predstavila Kristina Janković Obućina, senior menadžerka za ekosistem SGA i urednica izveštaja, koja je naglasila ključne trendove i promene u industriji.
Kako je istakao direktor SGA, Mihajlo Jovanović-Džaril, iako su prihodi nastavili da rastu, dinamika razvoja se menja. Objavljeno je upola manje igara nego prethodne godine, ali je broj projekata u razvoju ostao stabilan, što ukazuje na sve veći fokus na kompleksnije i dugoročnije projekte.
Podaci iz izveštaja pokazuju i da 63 odsto kompanija razvija originalne proizvode, dok su komercijalni naslovi prodati u više od 600.000 primeraka. Istovremeno, prosečno vreme koje zaposleni provode u jednoj kompaniji poraslo je na pet i po godina, što ukazuje na veću stabilnost timova.
Veštačka inteligencija postaje sve važniji deo industrije – više od 75 odsto kompanija već koristi AI alate u svom poslovanju, uz rastuće zadovoljstvo njihovom primenom. Predsednica Upravnog odbora SGA, Marija Ilić, istakla je da Srbija i dalje zauzima prvo mesto u Evropi po udelu žena zaposlenih u gejming industriji, uz dodatni rast njihovog učešća na rukovodećim pozicijama, koje sada čine 41 odsto.
Izveštaj potvrđuje da industrija video-igara u Srbiji prati globalni trend stabilnog, ali umerenog rasta. Beograd, Novi Sad i Niš ostaju ključni centri razvoja, dok mobilne igre nastavljaju da ostvaruju veće prihode u odnosu na PC naslove.
Kao najveće izazove u poslovanju, kompanije izdvajaju visoke poreske namete i nedovoljno stimulativne poreske olakšice, iako većina studija i dalje uspeva da ostvaruje prihode kroz direktnu prodaju igara, čime potvrđuje konkurentnost domaćih proizvoda na globalnom tržištu.
