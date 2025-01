Naše firme na svetskim izložbama jačaju globalnu prepoznatljivost

SRPSKA privreda na međunarodnim sajmovima od Tokija do Čikaga.

Foto: Jovanka Ćalina

Domaće kompanije različitih sektora privrede, od prehrambene industrije do IT, i ove godine predstaviće svoje proizvode i usluge na najprestižnijim svetskim sajmovima od Azije do Amerike, sa ciljem da povećaju izvoz, povežu se sa međunarodnim partnerima i upoznaju sa najnovijim dostignućima u svojoj branši. U organizaciji Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije, već u februaru srpsku prehrambenu industriju očekuju sajmovi PRODEXPO, Moskva i GULFOOD Dubai, dok će u martu učestvovati u Japanu na FOODEX, Tokio.

U 2024. godini Privredna komora Srbije organizovala je učešće srpske privrede na 25 međunarodnih sajmova od čega 20 u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije. Na ovim svetskim događajima predstavile su se 362 srpske kompanije. Potpisano je 65 ugovora sa inostranim partnerima, a očekivana vrednost izvoznih poslova je skoro 88 miliona evra.

U martu firme idu na IT sajam EMBEDDED WORLD, Nirnberg i Opšti sajam privrede BANJA LUKA EXPO, dok je april rezervisan za Međunarodni sajam vina VINITALY u Veroni i Međunarodni sajam privrede u Mostaru. U maju će se kompanije predstaviti posetiocima i učesnicima prehrambenog sajma THE SAUDI FOOD SHOW u Rijadu, Saudijska Arabija, zatim sajma vina LONDON WINE FAIR i sajma robnih marki PLMA, Amsterdam.

Srpska gejming industrija učestvovaće krajem avgusta na GAMESCOM u nemačkom gradu Kelnu, a u oktobru na vodećem sveskom tehnološkom sajmu GITEX GLOBAL

Dubai i prehrambenom sajmu ANUGA Keln, Nemačka.

U novembru je predviđeno učešće na čak četiri inostrana sajma od toga dva u Kini u Šangaju - China International Import Expo-CIIE i PROWINE SHANGHAI, zatim PLMA CHICAGO, SAD i AGRITECHNICA, Hanover. Sajamsku godinu srpska privreda tradicionalno završava učešćem na Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani.

Učešće na međunarodnim sajmovima predstavlja ključnu priliku za domaće kompanije da prošire poslovanje, unaprede konkurentnost i ostvare kontakte sa partnerima iz različitih zemalja. Ovim nastupima, osim što povećavaju izvoz, firme jačaju globalnu prepoznatljivost i međunarodnu poziciju, ali i sopstveni brend. Sajmovi su idealna platforma za direktnu komunikaciju sa potencijalnim kupcima i partnerima, upoznavanje sa najnovijim trendovima i dostignućima u industrijama, razmenu znanja i iskustva, što doprinosi rastu poslovanja, ističe Jovanka Ćalina, rukovodilac Centra za sajmove PKS.

Objašnjava da Privredna komore Srbije u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije organizuje na vodećim svetskim sajmovima nacionalne štandove na kojima se organizovano predstavlja naša privreda jer takav nastup ima velike prednosti. „Nacionalni štandovi koje mi organizujemo dobar su format, kompanijama štedimo vreme i novac kada je u pitanju kompletna organizacija učešća koja traje najmanje pola godine za svaki sajam, a za neke i duže. Na kompanijama je da se dobro pripreme za predstavljanje, na nacionalnom štandu, svojih proizvoda i usluga, a jedna od najvažnijih stavki je da na vreme informišu potencijalne partnere o dolasku i da zakažu unapred sastanke“, dodala je Ćalina.

Sajmovi koji najtraženiji, jesu svakako ANUGA u Kelnu, SIAL u Parizu, koji se održava svake druge godine, PLMA u Amsterdamu, GULFOOD u Dubaiju. U proteklih nekoliko godina veoma je atraktivan i China International Import Expo u Šangaju, a Sporazum o slobodnoj trgovini sa NR Kinom značajno doprinosi većem interesovanju srpskih kompanija za izvoz proizvoda u ovu zemlju, ocenila je predstavnica PKS.