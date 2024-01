Čuvarkuće lideri na tržištu

MLEKARA Šabac je dugogodišnji nosilac žiga „Čuvarkuća“ za tri brenda, čime nastavlja da potvrđuje natprosečan kvalitet mlečnih proizvoda stvorenih u Srbiji, u potpunosti od domaćih resursa.

Foto: Promo

Žig „Čuvarkuća“, koji dodeljuje Privredna komora Srbije u okviru projekta „Stvarano u Srbiji“ kao potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla, nose čuveni sirni namazi „Sirko“ i „A la kajmak“, kao i poznati beli sir „Šabačka“. Iz kompanije najavljuju da imaju u planu da još neke svoje proizvode kandiduju za ovaj prestižni žig.

Saradnja sa više od 700 domaćih proizvođača

- Svi proizvodi Mlekare Šabac nastaju od domaćih sirovina. Visokokvalitetno sirovo mleko otkupljuje se od preko 700 farmera, čime se podstiče opstanak i razvoj malih i srednjih domaćih mlečnih farmi. Znanje koje se koristi u proizvodnji je generacijski sticano i predstavlja tradiciju mlekare dugu skoro čitav vek. Žig ’Čuvarkuća’ koji se nalazi na našim proizvodima dokaz je održivog poslovanja zasnovanog na domaćem kapitalu, sirovinama, resursima, kao i na znanju koje se gradilo i prenosilo s generacije na generaciju - ističe Ivana Ivačković, marketing menadžer u Mlekari Šabac.

Svi proizvodi Mlekare Šabac, po njenim rečima, odlikuju se kvalitetom dostojnim žiga „Čuvarkuća“.

- Sirni namazi ’Sirko’ i ’A la kajmak’ su dugogodišnji lideri na tržištu u ovoj kategoriji, što je isključivo rezultat visokog poverenja naših potrošača dugi niz godina, bez obzira na širenje kategorije kroz dolazak novih konkurenata. Oba brenda su specifična jer su u njihovom sastavu isključivo prirodni sastojci bez ijednog aditiva što pogoduje konzumaciji i kod male dece zbog čega ga posebno vole majke koje vode računa o ishrani, naročito najmlađih, ali i svi ostali kojima je važno da se hrane što prirodnije. ’Šabačka’ je sir specifičnog ukusa i izdvaja se od ostalih belih sireva popularnog tipa ’feta’ po tome što je blago slan i kremast, a dovoljno čvrst da ga možete aranžirati kako želite - objašnjava Ivačković.

Dodaje da žig „Čuvarkuća“ daje dodatni motiv potrošačima da kupuju ove proizvode, jer potvrdjuje da su domaćeg porekla i stvoreni u Srbiji od kvalitetnih naših sirovina.

Izvoz od EX Yu regiona do SAD

Mlekara Šabac jedna je od vodećih mlekara na tržištu Srbije, i lider je u izvozu mlečnih proizvoda s obzirom na to da je značajan deo proizvodnje namenjen inostranim tržištima – od EX Yu regiona, zemalja Evropske unije, preko Rusije, pa čak do SAD.

Zahvaljujući partnerstvima sa domaćim proizvođačima sirovog mleka, od kojih su neka duga i više decenija, Mlekara Šabac godišnje preradi 50 miliona litara mleka i plasira preko 20.000 tona gotovih mlečnih proizvoda.

Proizvodi Mlekare Šabac usklađeni su sa svim propisima globalnih tržišta na kojima su plasirani, a mlekara poseduje i najviše međunarodne sertifikate, poput IFS Food, HACCP, HALAL, ISO 9001:2015, koji garantuju vrhunski kvalitet i bezbednost proizvoda, bez obzira da li su namnjeni domaćem ili brojnim inostranim tržištima.

U skladu sa principima odgovornog i održivog poslovanja Mlekara Šabac ima i sertifikate sistema ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018, koji pokazuju opredeljenost kompanije za očuvanje životne sredine, efikasno upravljanje energijom i zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Učešće na najvećim svetskim sajmovima u organizaciji PKS i RAS

U skladu sa svojom snažnom izvoznom strategijom Mlekara Šabac često svoju izvoznu ponudu promoviše na najvećim svetskim sajmovima hrane, gde je uvek deo nacionalnog štanda koji organizuju Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije. Neki od sajmova na kojima je Mlekara Šabac predstavljala svoje proizvode prethodnih godina su: GULFOOD, PRODEXPO, PLMA i ANUGA.

Svakako u narednom periodu nastavljamo da razvijamo i dalje naš portfolio u skladu sa postojećim načelima - domaće sirovine, reciklabilna ambalaža, visokokvalitetni sastojci, zanimljivi ukusi, odnosno segmentacija portfolia prema prepoznatim potrebama naših potrošača, poručuju iz ove kompanije.